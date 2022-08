Unentschieden : Alemannia Aachen und Wuppertal trennen sich torlos

Wuppertal Das Flutlichtspiel in Wuppertal endet ohne Gewinner.

Möglichst lange die Null halten, war die Vorgabe von Alemannias Trainer Fuat Kilic beim Auswärtsspiel am Freitagabend in Wuppertal. Der Plan ging auf, die Partie endete torlos. Alemannia blieb zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer. Die Gäste hatten am Ende sogar die besseren Chancen. Dino Bajric traf nur den Pfosten., ein Treffer von Andzouana wurde nicht anerkannt. (Bericht folgt)