Alemannia : Drinnen Theorie, draußen Praxis

Aachen Nach fast einem Jahr sind am Mittwochabend wieder Zuschauer erlaubt, wenn Regionalligist Alemannia Aachen auf dem Trainingsplatz gegen den RSV Meinerzhagen testet.

Es ist endlich Zeit für das ersehnte Comeback: 300 Fans dürfen am Mittwochabend ab 19 Uhr wieder Alemannia Aachen beobachten. Fast ein Jahr lang durften die Spieler ihrer Arbeit nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit nachgehen, jetzt sind immerhin ein paar Hundert Anhänger auf dem Trainingsplatz zugelassen. Gegner ist der RSV Meinerzhagen, gespielt wird für einen guten Zweck. Eintrittsgelder und Spenden sind für die Flutopfer vorgesehen. Auch das letzte Testspiel am Tivoli im August gegen den FSV Frankfurt wird ein Benefizspiel sein.

Der sportliche Zweck des Wettkampfes: „Ich will sehen, dass wir die Schwerpunkte der Trainingswoche umsetzen“, sagt Trainer Patrick Helmes , der zuweilen auch die Übungs-Einheiten aufnehmen lässt. Inzwischen verbringen die Spieler viele Stunden im Videoraum: Weiterbildung vor der Leinwand. Selbst bei einem 10:0-Kantersieg, bei dem dem Gegner FSV Gerlingen zuletzt ein einziger Angriff gelang, bietet Anschauungsunterricht. „Wir arbeiten am Kettenverhalten und den Abständen untereinander“, sagt Helmes. Drinnen gibt es den Theorieunterricht, draußen folgt die Praxis.

Die ersten zweieinhalb Wochen haben die Trainer bislang erfolgreich gesteuert, noch ist kein Muskel, keine Sehne verletzt, was sonst eher üblich ist in der schweißtreibenden Vorbereitungszeit. Am Mittwoch fehlt nur Oluwabori Falaye. Der Stürmer ist beim Wettkampf auf die Schulter gefallen, in den nächsten Wochen wird aus ihm nun ein Zuschauer.