Netzschau zur Wiedenbrück-Pleite : Alemannia? Zero Points!

Rote Karte gegen Hamdi Dahmani: Im Spiel gegen den SC Wiedenbrück verlor die Alemannia nicht nur 0:3 sondern auch ihren besten Offensivspieler kurz nach seiner Einwechslung. Foto: Jérôme Gras

Aachen Zum Abschluss der Heimspielsaison 2020/2021 war Wiedenbrück zu Gast auf dem Tivoli und schenkte den Aachenern so viele Tore ein, wie Jendrik Punkte beim ESC bekam. Während „drei“ auf europäischer Bühne nicht wirklich viel ist, ist das in Toren eine ganze Menge. Ist froh, dass Saison bald rum ist: die Netzschau.

Von Björn Hellmich Social Media Manager

Der Tivoli. Eines der bekanntesten und berüchtigtsten Fußballstadien Deutschlands. Mit dem Namen ist so viel Mythos verbunden, einst zitterten die Gegner schon, wenn sie auf dem Spielplan lesen mussten, dass ihre nächste Partie in der Kaiserstadt stattfinden wird. Und auch heute noch kommen die meisten Gäste ehrfürchtig aus dem Spielertunnel, wenn sie das erste Mal den Rasen des schwarz-gelben Kasten betreten. Das Smartphone immer in der Hand, um in der eigenen Instagram-Story etwas zu posten und Erinnerungsfotos für die Familie zu machen: „Weißt du, ich habe mal in einem riesigen Stadion gespielt. Das heißt wie ein ehemaliger Kultkasten. Joa, und dann haben wir die Alemannia mal eben abgezogen.“ So dürfte zumindest aktuell der Ablauf sein … Wer Samstagabend den Eurovision Song Contest (ESC) verfolgt hat und sich aufgrund der jämmerlichen drei Punkte für Deutschland (Sieger Italien hatte 524) schämte, hätte zuvor am Nachmittag das letzte Heimspiel der Saison 2020/2021 der Alemannia schauen sollen … Da gab es statt drei Punkte drei Gegentore für die Hausherren. Wieder mal. Bereit? Legen wir los!

Nach dem erfolgreichen FVM-Pokalhalbfinale gegen Wegberg-Beeck (1:0), das den ersten Heimsieg 2021 bedeutete, und vor dem Finalspiel gegen Viktoria Köln im Sportpark Nord in Bonn, schaute der SC Wiedenbrück vorbei. Es war das letzte Heimspiel der Saison 2020/2021. Zum letzten Mal bis zur neuen Saison hieß es „Matchday“ auf dem Tivoli (und vorweg: zum Glück!“).

-MATCHDAY- Mergim Fejzullahu hatte schon "sehr schöne Momente gegen diesen Gegner". Da wünschen wir unserem Mergim doch einfach, dass das auch so bleibt. 🍀 Posted by Black Eagles on Saturday, May 22, 2021

Aachens Nummer 10 hatte also schon „sehr schöne Momente“ gegen die Mannschaft aus dem Kreis Gütersloh? Klang als kleines Versprechen vor dem Spiel doch gar nicht schlecht. Und passenderweise stand der Siegtorschütze vom Wegberg-Spiel dann auch noch in der Startelf, um Spielpraxis für das Finale zu sammeln. Das galt auch für den wiedergenesenen Peter Hackenberg, der gefühlt erstmals seit der Einführung des Farbfernsehens wieder von Beginn an ran konnte:

Unsere Elf für das Spiel gegen den SC Wiedenbrück! 💪 Posted by Alemannia Aachen on Saturday, May 22, 2021

Und um das Ganze noch abzurunden und möglichst an den alten Geschichten rund um den Tivoli festzuhalten, regnete es auch noch: „Regenschauer überm Tivoli geben für nen Sieg die Garantie.“ (Spoiler: Nicht an diesem Samstag)

Passend zum letztem Ligaheimspiel: Regenschauer überm Tivoli! Posted by Klenkes Brüder on Saturday, May 22, 2021

Fünf Siege und ein Unentschieden gab es bislang auf dem Tivoli für Alemannia Aachen gegen den SC Wiedenbrück auf dem Tivoli. Eine Bilanz, die sich ganz gut liest. Gerne hätte man diese aus Sicht der Schwarz-Gelben fortgeschrieben, problematisch wird so ein Unterfangen aber immer dann, wenn es im eigenen Team nicht so ganz rund läuft und sich in des Gegners Mannschaft Ex-Alemannen tummeln. Im Fall von Wiedenbrück ist da zuallererst der Trainer zu nennen: Daniel Brinkmann schnürte zwischen November 2007 und Sommer 2010 in der 2. Bundesliga für die Alemannia die Schuhe. Später spielte er mit dem FC Augsburg sogar in der Bundesliga. Hat nichts mit dem Spiel zu tun, aber an der Stelle sei erwähnt, dass der Autor dieser Zeilen Brinkmann einst während seiner aktiven Zeit bei der Alemannia in einem Vier-gegen-Vier-Käfig-Fußballspiel gegenüberstand und gleich zweimal tunnelte. Dennoch verliefen die Karrieren beider Beteiligten danach recht unterschiedlich ab … Egal, weiter im Text.

Ein weiterer ehemaliger Schwarz-Gelber in Reihen des SC ist Viktor Maier. Seines Zeichens Stürmer. Das hatte er zu Aachener Zeiten (2015/2016) jetzt nicht unbedingt gezeigt, im Verlauf der Partie sollte er nach seiner Einwechslung aber noch eine entscheidende Rolle spielen …

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste mehr vom Spiel, die Hausherren mussten sich erst einmal finden, denn im Hinblick auf das Finale am kommenden Samstag wurden ein paar Spieler geschont, viele weitere waren krank oder fielen verletzungsbedingt aus. Nun gut. Halten wir es kurz: In den ersten 45 Minuten konnten die Aachener die Angriffsbemühungen von Wiedenbrück einigermaßen unbeschadet überstehen, auch dank Keeper Mario Zelic, der nach dem 0:3 gegen Lotte noch einmal ran durfte, und setzte selbst immer wieder kleinere Nadelstiche in der Offensive. 0:0 zur Pause.

Nach der Pause gab es bei der Alemannia kurz nach Wiederanpfiff gleich drei Wechsel auf einen Schlag. Unter andere kam Hamdi Dahmani ins Spiel. Und so schnell er auf dem Platz war, musste er diesen zur Überraschung aller auch wieder verlassen: Rote Karte! Ja, es war ein Foul. Ja, dafür kann man den Gelben Karton zeigen. Aber die Rote Karte war übertrieben und zeigte, dass Schiedsrichter Thibaut Scheer aus Essen eine klare Linie vermissen ließ.

UPDATE: Auf der Pressekonferenz nach dem 0:3 gegen Wiedenbrück waren alle Beteiligten davon ausgegangen dass Dahmani... Posted by Joe Mediawork on Tour on Saturday, May 22, 2021

Glück im Unglück für Aachen: Dank einer Regeländerung zu Beginn der Saison wird Dahmani seinen Kollegen im Finale nicht gesperrt fehlen. Das war aber kurz nach Spielende nicht allen direkt bewusst, auch bei den Alemannia-Verantwortlichen nicht, was den Frust zunächst noch größer machte.

+ Klarheit zur möglichen Sperre für Dahmani ☝️+



+ Klarheit zur möglichen Sperre für Dahmani ☝️+



Der Staffelleiter des FVM hat bestätigt das Hamdi Dahmani für das #Pokalendspiel in #Bonn nicht gesperrt ist. Fehlen wird er am letzen Spieltag gegen den Bonner SC.#Alemannia #Aachen #FVM #BitburgerPokal #Regionalliga #Tivoli pic.twitter.com/M8l4mzEnxw — DieKartoffelkaefer (@Schwarzgelb71) May 23, 2021

Und der war nach den gespielten 90 Minuten nicht klein. Denn nachdem die Schwarz-Gelben mit einem Mann weniger auskommen mussten, war es vorbei mit dem Abwehren der Wiedenbrücker Angriffe. Nur ein paar Minuten später ging eben erwähnte Maier im Aachener Strafraum zu Boden, Elfmeter, 0:1.

Erneut Maier setzte sich ein paar Minuten vor Schluss hart gegen Zelic durch, 0:2. Zum krönenden Abschluss gab es dann noch das 0:3 …

View this post on Instagram A post shared by Alemannia Aachen (@alemanniaaachen)

In english please (Übrigens: UK holte beim ESC überragende null Punkte – wie die Alemannia an diesem Samstag):

Full time from earlier. Alemannia Aachen 0-3 SC Wiedenbrück :( Posted by Alemannia Aachen UK Supporters Branch on Saturday, May 22, 2021

Was für ein Ende (vom letzten Spieltag gegen den Bonner SC abgesehen) einer völlig verkorksten Saison. Oder anders ausgedrückt:

Oh Wie ist das schön ... so was hat man lange nicht gesehn so schön SO SCHÖN *Achtung Ironie Posted by Südtribüne Aachen on Saturday, May 22, 2021

Da wir schon zum Start den Schlenker zum ESC machten, schließen wir den Kreis noch mit dem folgenden Tweet:

Man muss es positiv sehen! Vorletzter der Rückrundentabelle aber 12 Punkte mehr als Deutschland beim #ESC2021 #Eurovision ☝️🖤💛#Alemannia #Aachen #Tivoli #Tabelle #Rückrunde #Regionalliga #RegionalligaWest #NurNoch1 pic.twitter.com/UpBE7uiDvX — DieKartoffelkaefer (@Schwarzgelb71) May 23, 2021

Jetzt könnte für die gute Laune und ein positives Gefühl im Hinblick auf das anstehende FVM-Pokalfinale noch ein Vergleich zu Pfingsten gezogen werden. Aber … Ach komm, Kuchen!

View this post on Instagram A post shared by 🎂𝑪𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒐𝒇 𝑵𝒊𝒌𝒊🎂 (@niki__cakes)