Köln II zu Gast : Alemannia Aachen mit Unentschieden im Nachholspiel

Aachen Am Ende einer nervenzerfetzenden Partie stand das 1:1 an der Tafel. Alemannia Aachen und Kölns U23 trennten sich unentschieden.

Die Gäste waren schon nach zwei Minuten nach einem Abstimmungsfehler in Aachens Abwehr durch Thomas Kraus in Führung gegangen. In der turbulenten Schlussphase gelang Innenverteidiger Alexander Heinze der Ausgleich. Danach hatten beide Teams noch Möglichkeiten, die Partie auf dem Tivoli für sich zu entscheiden.