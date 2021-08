Alemannia Aachen : In der Defensive wird das Personal knapp

Leistungsträger in der Vorbereitung: Jannis Held droht zum Saisonstart auszufallen. Foto: Jérôme Gras

Aachen Am Samstag steht für Alemannia Aachen der erste Spieltag in der Fußball-Regionalliga an – und jetzt drohen auch noch die Abwehrspieler Franko Uzelac und Jannis Held auszufallen.