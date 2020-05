Auf eigenen Wunsch : Martin vom Hofe verlässt die Alemannia

Aachen Eine Nachricht in den Sozialen Netzwerken schlug am Montagmorgen hohe Wellen: Alemannia Aachens Geschäftsführer Martin vom Hofe soll entlassen worden sein. Das trifft nicht zu: Der 42-Jährige verlässt den Fußball-Regionalligisten auf eigenen Wunsch.

„Meine Zeit bei den Schwarz-Gelben war vom ersten Tag an aufregend, spannend und emotional. Ich durfte viele liebenswerte Menschen im Umfeld der Alemannia kennenlernen. Den Traditionsverein mit diesen positiv verrückten und nie aufgebenden Fans habe ich in mein Herz geschlossen.” Mit diesen Worten wird vom Hofe in einer am Mittag veröffentlichten Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. Der Posten als Geschäftsführer in einem so fantastischen Traditionsverein ist einerseits eine großartige Herausforderung aber auch eine ständige Arbeit am Limit”, sagte er demnach.