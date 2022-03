Derby in der Fußball-Regionalliga : Der Tag des Freistoßes

Treffsicherer Verteidiger: Frank Uzelac (Mitte mit Marko Müller, links und Dino Bajric) entscheidet das Derby mit zwei fulminanten Freistoßtreffern. Foto: Jérôme Gras

Beeck Alemannia Aachen siegt im Kellerduell der Fußball-Regionalliga 2:0 beim FC Wegberg-Beeck, weil Verteidiger Franko Uzelac zwei grandiose Treffer gelingen.

Auf dem Ankündigungsplakat stand Abstiegsderby: Der FC Wegberg-Beeck empfing den Nachbarn Alemannia Aachen. Das Duell entwickelte sich dann zum regionalen Tag des Freistoßes mit Hauptdarsteller Franko Uzelac. Alemannias Verteidiger erzielte zwei fulminante Treffer beim verdienten 2:0 (0:0)-Auswärtserfolg. „Wir haben ein sehr wichtiges Sechs-Punkte-Spiel für uns entscheiden können“, atmete Aachens Trainer Fuat Kilic später hörbar auf, der seiner Mannschaft umgehend Freizeit bis Dienstagmittag verordnete.

Für Beeck spitzt sich die Lage im Abstiegskampf weiter zu. „Wir sind enttäuscht, weil wir unsere Chancen heute nicht genutzt haben“, urteilte Trainer Mark Zeh. „Das Spiel ist ein bisschen der Spiegel der Saison. In der ersten Hälfte haben wir unsere Möglichkeiten nicht genutzt, nach der Pause, gegen den Wind, wurde es dann schwer. Die Standards waren gut geschossen, während wir unsere nicht nutzen konnten.“

Der Anfang war schwungvoll. Drei Schussversuche innerhalb der ersten 16 Sekunden deuteten die Aachener Entschlossenheit an. Aber dann war die erste Minute vorbei, und der Ball hielt sich fortan bevorzugt im Mittelfeld auf. Aachens Trainer wollte mehr Ballsicherheit im zentralen Mittelfeld erreichen, stellte dort Tim Korzuschek und Dino Bajric auf. Aber gepflegte Aktionen auf einem ungepflegten Acker waren selten bei diesem Derby, das zunehmend vom Winde verweht wurde. „Wir hatten zu viele Ballverluste, zu wenig klare Aktionen“, bemängelte Kilic.

Es gab ein paar hitzige Duelle, Schiedsrichter Tobias Severins war ein gefragter Moderator an diesem Nachmittag. Neben solchen Scharmützeln blieben erwähnenswerte Gelegenheiten aber rar. Die Chancen der ersten Halbzeit ließen sich komfortabel auf einem Parkticket festhalten. Einmal foulte Beecks Jeff-Denis Fehr seinen Gegenspieler Marco Müller am Strafraum (22.). Während die Aachener einen Strafstoß forderten, sah der Spielleiter den Tatort knapp außerhalb der roten Zone. Der Freistoß verpuffte wie so vieles. Hier und da flogen ein paar Eckbälle vors Tor. Die Versuche der Gastgeber sorgten da für mehr Gefahr. Nach einem weiten Zuspiel kam Jan Bach (30.) freistehend nicht ganz an den Ball, und eine Flanke von Meik Kühnel (32.) flog an Freund und Gegner und schließlich am Tor vorbei. Bei nächster Gelegenheit verpasste Jonathan Benteke die Hereingabe (38.).

Die Gäste hielten sich bedeckt. Für Aufregung auf der Bank sorgte nur der schultergeplagte Abwehrchef. Alexander Heinze reklamierte nach einem harmlosen Zweikampf wieder Probleme mit der Schulter, konnte aber weiterspielen.

Dann wurden die Seiten gewechselt, und Alemannia bekam in vielerlei Hinsicht Rückenwind. 49. Minute, Freistoß für die Aachener aus etwa 27 Metern: Franko Uzelac zimmerte den Ball ins Netz, vorbei am verdutzten Torwart Stefan Zabel, der die flatterhafte Flugkurve nur bestaunen konnte. Das 1:0 war auch ein bisschen Genugtuung für Aachens Verteidiger, der zuletzt kaum berücksichtigt wurde. „Wenn ich den Ball so treffe, ist er kaum zu halten“, resümierte der Torschütze später.

Beeck meldete sich zurück, ebenfalls per Freistoß. Alemannia-Keeper Joshua Mross musste gegen Jeff-Denis Fehr seine einzige Parade zeigen (57.), die Gegenwehr fiel aus. Die Gastgeber wurden am Ende der Englischen Woche erkennbar müder. Die Gäste ließen Ball und Gegner laufen. Das letzte Drittel ging deutlich an die Aachener. Die erhielten wieder einen Freistoß, diesmal etwa 31 Meter entfernt. „Das ist meine Position“, grinste Uzelac vorfreudig. Kilic pfiff den ebenfalls mächtig interessierten Schützen Selim Gündüz weg, und so war die Bahn frei für Uzelacs zweites Freistoß-Attentat.

„Der ist verrückt“, urteilte Marco Müller später. „Wie zu Bestätigung seines ersten Tores schickt er noch einmal einen Freistoß mit 300 Stundenkilometer daher.“ Der flatterte dank des Windes erneut am machtlosen Zabel vorbei. Ungefährdet sicherten sich die Aachener den Sieg. Ein weiterer Freistoß von Sebastian Schmitt klatschte noch an den Innenpfosten (80.) und dann ins Feld zurück – nach Meinung des Schiedsrichters. Aachener Augenzeugen hatten auch hier einen Treffer registriert.

„Es war ein schwieriges Spiel. Aachen hat seine Chancen besser genutzt als wir – und die beiden Freistoßtore waren, zumal mit Windunterstützung, sehr gut geschossen“, resümierte Jan Bach. Und Sebastian Wilms ergänzt. „Die Gäste haben das cleverer und abgezockter als wir runtergespielt. Wir hatten unsere Chancen, hätten in Führung gehen können. Es war ein enges Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden.“

Tabellarisch bringt der Sieg Alemannia nicht weiter, weil auch die Konkurrenten rechts und links im Abstiegskampf weiter punkten. „Auf die Ergebnisse der anderen Teams müssen wir nicht schielen“, vermutete Torjäger Uzelac. „Wir müssen unsere Hausaufgaben wie heute erledigen und punkten“ – dank zweier chicker Freistoßtreffer.

Beeck: Zabel - Allwicher, Hühne, Redjeb, Post - Kühnel, Wilms (77. Fischer) - Bach (70. Hasani), Kleefisch (82. Arifi), Fehr (82. Schütte) - Benteke

Weiter im Kader: Estevao - Passage, Meurer, Malekzadeh, Wickum

Alem. Aachen: Mross - Müller, Heinze, Uzelac, Schmitt - Hackenberg (69. Erat) - Held, Korzuschek, Bajric (77. Wilton), Gündüz (84. Damaschek) - Dahmani (53. Falaye)

Weiter im Kader: Strauch - Baum, Oeßwein, Statovci, Antonaci, Yildiz