Verein bestätigt : Fuat Kilic verlässt die Alemannia zum Saisonende

Aachen Alemannia Aachen und Fuat Kilic gehen ab dem 30. Juni 2020 getrennte Wege. Der Verein bestätigte am Dienstag entsprechende Informationen unserer Zeitung.

Seit vier Jahren steht Fuat Kilic für die Schwarz-Gelben als Coach an der Seitenlinie. Kein Alemannia-Trainer vor ihm hatte dieses Amt so lange am Stück bekleidet. Den Rekord wird er noch um ein halbes Jahr ausbauen, dann ist Schluss am Tivoli.