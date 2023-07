Ergebnis unserer Umfrage : Fans trauen Alemannia Aachen den Aufstieg zu

Zum Eröffnungsspiel gegen den Wuppertaler SV wird auf dem Tivoli Ende Juli eine Rekordkulisse erwartet. Foto: MHA/Bernhard Felker

Meinung Aachen Mit diesem Kader steigt die Alemannia auf. Davon sind mehr 77 Prozent der Teilnehmenden unserer Umfrage überzeugt. Das sind ihre Argumente.

Was fehlt, ist ein Torwart. Ansonsten ist der Kader des Fußball-Regionalligisten Alemannia Aachen komplett. Am Freitag, 28. Juli, eröffnen die Schwarz-Gelben auf dem Tivoli gegen den Wuppertaler SV die neue Spielzeit und jagen ihrem Ziel hinterher: dem Aufstieg.

Eine realistische Ambition oder trügerische Hoffnung? Das wollten wir von unseren Leserinnen und Lesern wissen. Deswegen haben wir sie gebeten, folgender These zuzustimmen oder sie abzulehnen: „Mit diesem Kader steigt die Alemannia in dieser Saison in die Dritte Liga auf!“

Das Ergebnis: Von insgesamt 75 Teilnehmenden stimmten 56, also 77 Prozent, der These zu, nur elf Prozent lehnten sie ab, neun Menschen waren unentschieden.

Ein deutliches Stimmungsbild, das dank der Möglichkeit, zusätzlich zur Abstimmung auch Argumente vorzutragen, an Substanz gewinnt. Alle Meinungen in unserer oben eingebundenen Diskussionsplattform finden Sie, in dem Sie an den entsprechenden Stellen auf „Mehr Argumente anzeigen“ klicken.

„Gute Verpflichtungen für die neue Saison. Charakterfeste Spieler, die auch in der 3. Liga bestehen können.“ So begründet etwa Rolf L. seine Überzeugung, dass die Alemannia in dieser Saison aufsteigt. 30 Teilnehmende an unserer Diskussion stimmen dieser Aussage zu – Höchstwert.

Wolfgang S. stimmte der genannten These weder zu, noch lehnte er sie ab. Sein Neutral-Argument lautet: „Es muss erst mal eine Mannschaft geformt werden. Viele gute Einzelspieler sind noch lange keine Garantie für sportliche Erfolge. Von daher sollte man ein wenig demütiger in die Saison gehen. Die Fallhöhe wäre sonst zu hoch.“ Dabei handelt es sich ebenfalls um eine beliebte Aussage, 24 Menschen sehen es so wie S.

Jürgen T. argumentiert ähnlich, sein Fazit fällt jedoch entschieden aus. Er glaubt nicht an einen Aufstieg der Alemannia: „Alles Einzelspieler, die alte Mannschaft wurde auseinander gerissen. Erinnert mich an PSG die jedes Jahr tolle Einzelspieler holen.“ Mit dieser Meinung ist er allerdings unter den Diskutierenden allein.

Die Euphorie der Alemannia-Fans spiegelt sich nicht nur in unserer nicht repräsentativen Umfrage wider. Bislang wurden mehr als 4000 Dauerkarten und 1500 Tickets für das Eröffnungsspiel verkauft.

(red)