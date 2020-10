Gründung neuer Abteilungen : Alemannia Aachen eSports will weiter wachsen

Alemannia Aachen eSports will weiter wachsen

Noch steht der Fußball an erster Stelle bei Alemannia Aachen eSports. Schon bald sollen aber auch Basketball- und Formel-1-Begeisterte auf ihre Kosten kommen. Foto: Gregor Forst

Aachen Auf einmal ging alles ganz schnell: Erst vergangene Woche kündigte der Vorstand von Alemannia Aachen eSports neue Projekte innerhalb der Abteilung an. Nun stehen die ersten Veränderungen fest – und sie sollen richtungsweisend sein.

Mit besonderem Stolz wurde der Aufbau einer NBA2K- und einer Formel1-Mannschaft verkündet. Von der Aufnahme weiterer Disziplinen wie Basketball und Rennsport, erhofft sich die E-Sportabteilung attraktiver für Spieler zu werden, „die sich im Fußball nicht so wiederfinden“, wie Pressesprecher Oliver Wagner über die Facebook-Seite von Alemannia Aachen eSports ProClub verlauten ließ.

Darüber hinaus planen die Verantwortlichen mit der sogenannten Squad eine weitere Einheit, die unter anderem ab kommenden Jahr an einem internationalen Fifa-Turnier teilnehmen soll, bei dem die Alemannia den einzigen deutschen Vertreter stellt.

Ein Umbruch personeller Natur steht nun auch der 1. Mannschaft der Fußball-E-Sportler bevor. Durch den organisatorischen Aufwand, der mit den neuen Projekten einhergeht, wird sich das Trainerteam zur kommenden Spielzeit neu aufstellen. Daniel Schömer und Gregor Forst, die als Teammanager großen Anteil am erfolgreichen Abschneiden der E-Sportler in der vergangenen Saison der NGL Premiership hatten, werden der Alemannia in anderer Funktion erhalten bleiben.