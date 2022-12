FVM-Pokal : Alemannia Aachen erwischt schwierigstes Los

Am Aschermittwoch ist Viktoria Köln zu Gast am Tivoli (Archivbild). Foto: MHA/Bernhard Felker

Hennef Seit Donnerstagabend stehen die Paarungen des Viertelfinales des FVM-Pokals fest. Alemannia Aachen erwartet eine schwierige Aufgabe, Düren trifft auf einen „machbaren“ Gegner.

Ist am Aschermittwoch schon alles vorbei? Diese Frage stellt sich den Viertelfinalisten im Kampf um den FVM-Pokal am 22. Februar, am Aschermittwoch, wenn die acht verbliebenen Clubs aufeinandertreffen. Am Donnerstagabend loste der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) die vier verbliebenen Paarungen der Männer aus.