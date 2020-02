Vom Winde verweht : Die Alemannia hat am Sonntag spielfrei

Am Sonntag bleibt nicht nur die Trainerbank auf dem Tivoli leer. Die Partie gegen die zweite Mannschaft vom 1. FC Köln wurde witterungsbedingt abgesagt. Foto: Jerome Gras

Frühzeitige Spielabsage am Tivoli. Alemannias Ligaspiel am Sonntag gegen den 1. FC Köln wurde am Donnerstagnachmittag nach einer Sicherheitsbesprechung abgesagt.

Der Grund sind befürchtete Windböen von 90 Stundenkilometern, sagt Geschäftsführer Martin vom Hofe. Schon am jüngsten sehr stürmischen Wochenende seien Banden auf dem Tivoli verschoben und aus der Verankerung gerissen worden.

„Das Risiko gehen wir nicht ein.“ Zudem habe auch der Platz unter den Regenfällen der letzten Tage erheblich gelitten. Ein Nachholtermin für die Partie Alemannia Aachen gegen den 1. FC Köln II steht noch nicht fest.

(pa)