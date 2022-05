Halbfinal-Pleite : Aachener B-Elf ohne Chance bei Fortuna Köln

Die Offensivbemühungen der Aachener fruchteten am Dienstagabend bei Fortuna Köln nicht. Foto: Jérôme Gras

Köln Das zweite Aufeinandertreffen von Fortuna Köln und Alemannia Aachen innerhalb von vier Tagen fand einen klaren Sieger: Köln gewinnt mit 4:0 und zieht ins Finale des Mittelrheinpokals ein.

Nach der Nullnummer am Samstag in der Fußball-Regionalliga setzten sich die Kölner am Dienstagabend im Halbfinale des Mittelrheinpokals mit 4:0 gegen eine Aachener B-Elf durch. Schon vor der Pause zerschlug sich die Hoffnung auf den Finaleinzug, mit 0:3 lag Alemannia Aachen nach 45 Minuten hinten.