Kostenpflichtiger Inhalt: Keine Komplimente, viele Punkte : Aachen spielt schlecht in Ahlen, gewinnt aber erstmals in dieser Saison

Ahlen Vor dem Spiel kam in der Kabine noch einmal die Erinnerung an die Vorwoche auf. Alemannia lieferte Dortmunds U 23 einen guten Wettkampf, um am Ende mit langen Gesichtern in den Feierabend zu gehen. „Viele Komplimente, keine Punkte“, war die Überschrift nach dem 0:1 verlorenen Auftaktspiel.