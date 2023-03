Fragen und Antworten : Wie hart der FIFA-Transferbann den 1. FC Köln trifft

Köln Der 1. FC Köln kämpft gegen ein hartes FIFA-Urteil an. Die Strafen gelten allerdings zunächst von sofort an. Geschäftsführer Keller spricht von „Plan B“. Worum geht es genau? Wir haben alle wichtigen Fragen zusammengefasst.

Nach dem Transferstreit mit Olimpija Ljubljana und der harten Bestrafung durch die FIFA kämpft der 1. FC Köln gegen das Urteil an. Im ungünstigsten Falle kann die einjährige Transfersperre den Club im Existenzkampf aber schwer treffen.

Was hat den Streit ausgelöst?

Seit mehr als einem Jahr schwelt der Zwist um die ablösefreie Verpflichtung des mittlerweile 17 Jahre alten Stürmers Jaka Cuber Potocnik von Olimpija Ljubljana zum 1. FC Köln. Der junge Fußballer kündigte nach Kölner Angaben „wegen zahlreicher Vertragsverletzungen seitens des Clubs“ seinen noch bis 2024 laufenden Vertrag bei den Slowenen. „Der Spieler hat im Juni 2021 einen Vertrag unterschrieben mit diversen Zusagen, u.a. dass er mit der ersten Herrenmannschaft trainieren darf. Dies wurde nachweislich nicht eingehalten. Entsprechend hat der Spieler am 30. Januar 2022 seinen Vertrag einseitig aufgrund nicht eingehaltener Vertragszusagen gekündigt und am 31. Januar beim 1. FC Köln unterschrieben“, erklärte FC-Geschäftsführer Christian Keller.

Warum kam der Fall zur FIFA?

Olimpija warf Potocnik einen rechtswidrigeren Bruch seines Arbeitsvertrages vor. Dem FC wurde unterstellt, den Spieler zum Vertragsbruch angestiftet zu haben. Dagegen habe man sich in einer umfassenden Klageerwiderung verteidigt, teilten die Kölner mit.

Der 1. FC Köln geht in Berufung gegen den verhängten Transferbann. Der Vizepräsident von Olimpija Ljubljana, dem Club, der die Klage eingereicht hatte, sieht kaum Chancen für die Domstädter.

Transferbann : 1. FC Köln will gegen „komplett absurdes Urteil“ vorgehen Der 1. FC Köln geht in Berufung gegen den verhängten Transferbann. Der Vizepräsident von Olimpija Ljubljana, dem Club, der die Klage eingereicht hatte, sieht kaum Chancen für die Domstädter.

Welche Strafen hat die FIFA ausgesprochen?

Der 1. FC Köln darf in den nächsten beiden Transferperioden keine neuen Spieler registrieren und wurde zudem zu einer Zahlung von 51 750 Euro an den slowenischen Club verurteilt. Zudem ist Potocnik von sofort an mit einer Sperre von vier Monaten belegt worden.