Zuversicht beim 1. FC Köln : Volle Ränge sind in Sicht

Von dieser Begeisterung lebt die ganze Mannschaft: FC-Fans beim Heimspiel gegen den VfL Bochum. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Wenn der 1. FC Köln am Samstag beim SC Freiburg antritt, werden erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie wieder Fans das Team zu einem Auswärtsspiel in der Bundesliga begleiten. Ein erster Schritt in Richtung Normalität, weitere sollen folgen.