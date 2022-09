1. FC Köln : Nach Randale vor Nizza-Spiel kommt erster Fan vor Gericht

Wer trägt die Schuld? : Baumgart von Randale in Nizza geschockt Über Fußball redete rund um das Conference-League-Spiel des 1. FC Köln in Nizza kaum jemand. Zu beklemmend war die Randale vor dem Spiel, die fast zur Absage geführt hätte. Nun ist ein Streit ausgebrochen, wer die Schuld hat an den Ausschreitungen.