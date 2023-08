Krachparade 2023 : „Kultur um der Freiheit willen“

Aachen Zum dritten Mal gibt es die Tanzdemo quer durch Aachen zum Erhalt der Clubkultur. Rund 2000 Demonstranten zogen mit 13 geschmückten Wagen 10 km durch die Innenstadt.

13 geschmückte Wagen zogen auch in diesem Jahr wieder als Krachparade wie eine bunte, lärmende Schlange durch die Aachener Innenstadt. „Wir haben zwar schon eine Menge erreicht“, sagt Tim Montag als einer der Initiatoren der Aktion, aber viele Punkte seien noch immer offen: Mehr Unterstützung für die freie Kulturszene, mehr Räume für Aktionen und Events sowie vereinfachte Genehmigungsverfahren sind nur einige der Wünsche, die auf ihrer Liste stehen. „In einigen Punkten ist uns die Stadt ja bereits entgegengekommen“, betont Versammlungsleiter Simon Jentgens und führt als Beispiel die Einführung eines „Nachtbürgermeisters“ an.

Immer wieder machte der Zug auf der insgesamt über 10 Kilometer langen Route Halt, um die Forderungen an die Stadt kundzutun. „Dabei haben wir schon jetzt viel erreicht“, räumt Jentgens noch einmal ein. Gerade in der schwierigen Coronazeit habe es beispielsweise viele Hilfen für Künstler gegeben, sagt er. „Aber dennoch: Das Clubsterben geht weiter“, meint Tim Montag, und gerade kleinere Kollektive haben es demnach auch heute noch sehr schwer. Dass der Verein „Musikbunker“ im Neuen Kurhaus als Clubbetreiber an den Start gehen soll, halten alle gleichermaßen für ein Signal in genau die richtige Richtung.

Mit Sprüchen wie „Wir bitten um mehr Kulturregen in Aachen“, „Kultur um der Freiheit willen“ und „Wir feiern Kunst“ zog der KRACH-Wagen durch die Straßen, andere waren bunt geschmückt, und jedes der 13 Fahrzeuge feierte auf ganz individuelle Weise die Kunst und die Musik. Denn ohne Musik geht es nicht: Da waren sich alle einig und drehten die Boxen auf. Alle anderen Verkehrsteilnehmer mussten sich derweil in Geduld üben. Über 2000 Demonstranten hatten die Organisatoren erwartet. Obwohl es zu Beginn am Templergraben nicht annähernd so viele waren, gelang es dem Zug von Anfang an, für die gewünschte Aufmerksamkeit zu sorgen.