Dank Leverkusens Schützenhilfe : Köln trotz Niederlage im Europacup

Berlin Von der Relegation direkt nach Europa – und das dank der Schützenhilfe des rheinischen Rivalen: Der 1. FC Köln hat die Qualifikation für den Europacup schon einen Spieltag vor dem Saisonende sicher.

Köln ist damit sicher in der Conference League, bei optimalem Verlauf könnte der FC in der kommenden Woche noch in die Europa League aufrücken. In der spielten die Kölner auch 2017/18, es war die einzige Europacup-Saison in den vergangenen 30 Jahren. Für Rang sechs bräuchten die Kölner, die letzte Saison erst in der Relegation den Abstieg abwendeten, nächste Woche einen Sieg in Stuttgart und höchstens ein Remis von Union Berlin gegen Bochum.