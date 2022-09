„Werde zu hören sein“ : Gesperrter Baumgart in Nizza auf der Tribüne

Nizza Im ersten Gruppenspiel der Conference League muss der 1. FC Köln bei OGC Nizza mit dem langjährigen Bundesliga-Trainer Lucien Favre antreten. Favre wird seinen Kollegen Steffen Baumgart aber nicht an der Seitenlinie treffen, der sitzt gesperrt auf der Tribüne.

Auch Baumgarts etatmäßiger Asssistent André Pawlak, der ihn am Donnerstag ersetzen wird, rechnet damit den Chef im Nacken deutlich vernehmen zu können. „Laut genug ist er ja. Das werden wir hören.“ Diesmal, so Pawlak, „muss er sich zumindest nicht vor dem TV aufregen. Aber er wird genauso mitfiebern, wie beim Freiburg-Spiel.“ Damals, im Februar, gewann der FC mit Pawlak 1:0 als Ersatz des coronainfizierten Baumgart. Und ein Video von Baumgarts Tochter Emilia bei „Tik Tok“ ging viral, weil es zeigte, wie der sonst am Spielfeldrand bei jedem Ball mitleidende und oft in Wrestler-Pose hockende Baumgart durchs Wohnzimmer schrie und lief. „Ich muss irgendjemanden anbrüllen“, rief er. Bis Familienhund Jory ihm beschwichtigend die Pfoten auf die Schulter legte.