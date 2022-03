Transfer : Dürener Stephan Salger kehrt zum 1. FC Köln zurück

Köln/München Für den gebürtigen Dürener Stephan Salger geht es zum Abschluss seiner Fußball-Karriere zurück in die Heimat. In der U21 des 1. FC Köln soll der Verteidiger mit seiner Erfahrung den jungen Spielern beistehen.

Nach einer Leihe zum VfL Osnabrück wechselte er für acht Jahre nach Ostwestfalen zu Arminia Bielefeld, mit denen er unter anderem den Aufstieg in die erste Liga feierte. Seit September 2020 lief er für 1860 München auf, mit denen er zum Abschluss seiner Zeit dort noch auf den Aufstieg in Liga 2 hofft. In der laufenden Saison kam er bislang 27 Mal in der 3. Liga zum Einsatz. Insgesamt kommt er auf 132 Zweitligapartien und 166 Spiele in der 3. Liga.