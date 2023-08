Steffen Baumgart zum Saisonauftakt : „Die Kölner vertrauen ihrer Mannschaft.“

„Wir wollen die Bundesliga erhalten und so schnell wie möglich 40 Punkte sammeln.“: Baumgart über sein klares Ziel für seine Mannschaft. Foto: dpa/Marius Becker

Interview Köln Die neue Bundesligasaison beginnt für den 1. FC Köln mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund und damit direkt mit einem richtigen Härtetest. Die Kollegen vom Kölner-Stadt-Anzeiger haben im Vorfeld mit FC-Trainer Steffen Baumgart gesprochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Herr Baumgart, das Startprogramm des 1. FC Köln ist schwierig. Welche Bedeutung hatte vor diesem Hintergrund der Sieg im Pokal in Osnabrück?

Steffen Baumgart: Es war genau das Spiel, das wir erwartet hatten. Osnabrück hat stark gespielt. Am Ende haben wir uns verdient durchgesetzt. Und das zählt. Wenn wir jetzt in Dortmund spielen, glauben viele, dass sie den Ausgang des Spiels schon kennen. Wir glauben daran, dass wir ein anderes Ergebnis einfahren können. Wir können in Dortmund gewinnen. Wir wissen, dass wir ein Hammer-Programm zum Auftakt haben. Aber wir wissen auch, dass wir es mit unserer Intensität jedem Gegner schwermachen können.

Sie gehen jetzt in Ihre dritte Saison beim FC. Haben Sie das Gefühl, dass der Verein und sein Umfeld ruhiger geworden sind?

In Köln ist es immer emotional, die Ausschläge sind groß. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Aufregung sofort ins Negative Habe beschlägt oder schlagen könnte. Die Kölner vertrauen ihrer Mannschaft. Sie wissen, dass die Jungs immer Vollgas geben.

Erleichtert das Ihre Arbeit?

Mit dem Wissen, dass unsere Arbeit zwei Jahre lang funktioniert hat, geht vieles einfacher. Die Spieler, die schon länger hier sind, wissen, dass unser Plan funktioniert und wir Erfolg damit haben können. Diese Erfahrung geben sie auch an die Neuzugänge weiter. Wir können also auf einem Fundament aufbauen.

Sie haben kein konkretes Saisonziel ausgegeben

Doch, wir haben Saisonziele ausgegeben. Das sind aber keine, die die Öffentlichkeit hören will. Erstes Ziel ist: Wir wollen die Bundesliga erhalten und so schnell wie möglich 40 Punkte sammeln. Ein weiteres ist, dass wir gar nicht erst in schwierige Situationen im Tabellenkeller geraten wollen. Und wir wollen unseren Weg weitergehen und Spieler weiterentwickeln – das wäre dann das nächste Ziel. Wir haben zwar keine Punktezahlen oder Tabellenplätze ausgegeben. Dennoch haben wir ganz viele Ziele – und die gehen wir Schritt für Schritt an.

Der zuletzt verpflichtete Rasmus Carstensen macht einen richtig guten Eindruck. War er nicht ausschließlich als Backup für Rechtsverteidiger Benno Schmitz angedacht, falls dem etwas passieren sollte?

Das haben wir nie so gesagt. Der Junge ist wirklich gut. Rasmus hat eine schlechte Saison in Genk hinter sich und kaum gespielt. Wir hatten ihn aber bereits vorher auf dem Schirm, und schon da hat er gezeigt, welche Fähigkeiten er mitbringt. Rasmus hat es bisher bei uns sehr gut gemacht und sein Talent gezeigt. Der nächste Schritt ist dann, das auf Bundesliga-Niveau abzurufen.

Der FC hat Carstensen und Luca Waldschmidt mit Kaufoptionen ausgeliehen und mit Leart Paqarada, Jacob Christensen, Philipp Pentke und Jonas Nickisch vier ablösefreie Spieler geholt. Nur für Jeff Chabot, dessen Kaufoption über 2,5 Millionen Euro gezogen wurde, hat der FC Ablöse gezahlt. Ist das clever oder zu defensiv gewirtschaftet?

Wir können uns nicht mit der finanzkräftigeren Konkurrenz vergleichen. Deshalb gehen wir unseren Weg. Wolfsburg hat jetzt Lovro Mayer für angeblich mehr als 25 Millionen Euro geholt. Die Bayern haben für Harry Kane über 100 Millionen Ablöse gezahlt. Davon sind wir meilenweit weg, mit solch einem Transfer finanzieren wir uns über mehrere Spielzeiten.

Der 1. FC Köln hat in Jonas Hector und Ellyes Skhiri zwei Führungsspieler verloren. Ist das zu kompensieren?

Die Situation ist für uns sportlich nicht ganz neu, im letzten Jahr gingen Anthony Modeste und Salih Özcan, im Jahr davor Sebastiaan Bornauw. Sie waren alle nicht eins zu eins ersetzbar. Die Spieler, die wir für diese Positionen geholt haben, interpretieren ihre Rolle auf ihre Art und Weise. Ein Beispiel: Leart Paqarada ist ein sehr talentierter Spieler, er geht jetzt den nächsten Schritt, er wird Bundesliga spielen. Wenn ich eine Prognose aufstellen dürfte: Leart wird uns im Spiel nach vorn einen Schritt besser machen, defensiv wird er Jonas mit seiner Erfahrung und Klasse nicht eins zu eins ersetzen können. Das wollen wir aber auch gar nicht.

Das Wort von Hector, Skhiri oder auch Timo Horn hatte in der Kabine Gewicht. Wie lässt sich das auffangen?

Sie haben in erster Linie durch Leistung und Persönlichkeit überzeugt. Wenn ich jetzt überall lese, dass wir Spieler verloren haben, die in der Kabine das Sagen hatten: Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber ich glaube nicht, dass Jonas, Ellyes oder auch Timo dafür bekannt waren, laut durch die Kabine zu marschieren und alle zu pushen. Das sind eher ruhigere Typen. Sie hatten diese gewisse Aura und waren wichtig in der Kabine. Aber die Hierarchie ist hier nicht komplett aus den Angeln gehoben.

Wir haben Sie als ehrgeizigen Trainer wahrgenommen, der mit einem Klub vorankommen will. Stellt es Sie zufrieden, stets improvisieren zu müssen?

Wir müssen uns weiterentwickeln, das ist das Wichtigste. Und das geht nur in der Bundesliga. Wir haben es nach dem Ende der Pandemie geschafft, finanziell wieder auf soliden Füßen zu stehen und aus den roten Zahlen herauszukommen. Und dieser Prozess geht weiter. Es bringt mir nichts, mich damit zu beschäftigen, dass Union Berlin Spieler wie Robin Gosens oder Kevin Volland verpflichtet. Union holt sich vielleicht auch das Geld von woanders her als wir. Die 50-plus-1-Regel wird in Deutschland doch schon lange auf vielen Wegen umgangen. Wir haben uns bewusst für einen anderen entschieden.

Kann sich der FC ohne externes Geld weiterentwickeln?

Ich glaube, es geht ohne Investoren, der SC Freiburg ist ein gutes Beispiel dafür. Dass man keine Investoren möchte, bedeutet ja nicht, dass man keine Leute findet, die über Sponsoring oder andere Partnerschaften dem Verein Geld zukommen lassen. Du darfst nur nicht zu allem nein sagen.

Diese Saison gehört aber offenbar noch zum Paket Konsolidierung.

Wir wären auch in der Lage, Spieler für gewisse Summen kaufen zu können. Aber es muss auch eine Notwendigkeit dafür bestehen. Wir müssen nicht um jeden Preis fünf, sechs oder sieben Millionen Euro Ablöse bezahlen. Wir haben Leihen mit Kaufoptionen getätigt, die wir im nächsten Jahr ziehen können. Und dann kommen wir womöglich in diesen Ablöse-Bereich. Wir machen unsere Ziele nicht von Transfersummen abhängig, sondern von der Entwicklung der Mannschaft. Deshalb war ich mit meinem zweiten Jahr beim FC auch zufriedener als mit meinem ersten – trotz eines schlechteren Tabellenplatzes. Wir mussten in der vergangenen Saison mit ganz anderen Umständen zurechtkommen als zuvor. Die Mannschaft ist mit vielen Widrigkeiten sehr gut umgegangen – und das stimmt mich positiv für die aktuelle Saison.

Hatten Sie im Frühjahr, als es nicht lief, überhaupt keine Zweifel?

Sehe ich aus wie ein Zweifler? Ich bin in der Verantwortung und stehe vor der Truppe. Wenn ich zweifle und nicht an unseren Weg glaube, können wir einpacken.

Sie hatten also nie das Gefühl, dass Ihnen die Spieler mal weniger folgen?

Nein. Hat irgendjemand beobachtet, dass auf dem Trainingsplatz etwas anders läuft? Dass die Jungs weniger machen, sich ankeifen oder negativ werden? Ich würde schon sagen, dass die Mannschaft in den letzten zwei Jahren in punkto Intensität immer alles abgeliefert hat.

Sie gelten als „Bessermacher“.

Ein toller Begriff, mit dem ich nichts anfangen kann. Was bedeutet das denn? Tony Modeste hat für uns nicht 20 Tore erzielt, weil er auf einmal der beste Mann auf dem Platz war, sondern weil unsere Art des Fußballs für ihn super gepasst hat. Davie Selke schießt jetzt statt dreimal in zwei Wochen mindestens fünfmal pro Spiel aufs Tor. Da erhöht sich dann einfach die Wahrscheinlichkeit, dass er trifft.

Anderen Trainern ist dieses Erfolgsrezept bisher verborgen geblieben?

Jeder muss seinen Weg finden.

Sind Sie also beim FC der Boss, der alles verantwortet?

Das sollte ich sein. Das Wort Cheftrainer beinhaltet ja, der Chef zu sein. Chef zu sein bedeutet aber auch, die richtigen Leute zu finden. Denn ich weiß nicht alles, kann sicherlich auch nicht alles und muss auch nicht alles können.

Was können Sie nicht?

Nehmen wir das Beispiel Trainingssteuerung; ich kann natürlich erkennen, ob die Jungs müde sind. Aber ich weiß nicht, was genau physiologisch dahinter passiert. Darum bin ich absolut froh, dass ich ein überragendes Trainer- und Mitarbeiter-Team rund um die Mannschaft habe. Hier kann sich jeder entfalten und wird auch gehört. Wir machen alles gemeinsam. Ich muss mich auch nicht um Yoga kümmern. Wir haben da jemanden, der das viel besser kann, ich kann das gar nicht und mache es auch nicht. Aber es hilft der Mannschaft. Deswegen ist Fußball ein Teamsport.

Sie sind es aber, der absolut im Fokus des öffentlichen Interesses steht. Manchmal ist schon vom Baumgart-Klub die Rede.

Das wird dem Ganzen nicht gerecht. Der Verein steht über allen – insbesondere bei einem Traditionsklub wie dem 1. FC Köln. Ich gehe voran, aber ich bin ganz sicher nicht der Klub.

Sie haben angekündigt, Ihren bis 2025 laufenden Vertrag im kommenden Sommer nicht erneut verlängern zu wollen. Könnte es nicht zu einem Problem für den Verein werden, mit einem Trainer in die Saison zu gehen, dessen Vertrag ausläuft?

Nein, das glaube ich nicht. Früher gab es doch auch Trainer, die erst im letzten Vertragsjahr verlängert haben. Es ist nicht so, dass hier keine Planungssicherheit herrscht. Ich habe nicht den Gedanken, den FC 2025 zu verlassen.

Aber Ihre Aussage konnte man so interpretieren

Nein. Dann würde ich sagen, dass ich nach meinem Vertragsende 2025 gehe. Das habe ich aber nicht gesagt, ich habe nur erklärt, dass ich beabsichtige, im Sommer 2024 nicht zu verlängern. Nach vier Jahren in einem Verein, insbesondere in einem Verein wie dem 1. FC Köln, sollte man sich schon genau überlegen, ob in der Arbeit noch dieselbe Energie steckt und ob alles noch passt. Es ist kein Spaß, wenn ich sage, dass ich beim FC jeweils erstmal den nächsten 11.11. erreichen möchte. Zwei Jahre sind im Fußball eine lange Zeit. Vielleicht sind in zwei Jahren auch alle froh, wenn ich gehe. Darum sage ich: Leute, lasst uns doch erst einmal die zwei Jahre machen. Hat irgendjemand das Gefühl, dass ich auf Reisen bin und mich unwohl beim FC fühle?

Sie könnten verlängern, FC-Rekordtrainer werden und Peter Stöger mit 1616 Tagen im Amt ablösen. Ist das kein Ziel?

Vielleicht wird das zum Ziel. Zwei Jahre im Fußball können wunderschön, aber auch sehr zäh sein. Intern reden wir nicht darüber, was mit meinem Vertrag ist. Wir leben ausschließlich im Hier und Jetzt. Trotzdem kann es sein, dass ich 2025 woanders arbeite, oder dass ich mir mal eine Auszeit nehme – aber doch nicht jetzt!

Nach dem WM-Desaster haben Sie Bundestrainer Hansi Flick gegen viele Kritiker verteidigt. Irgendwann wird aber auch Flicks Amtszeit enden. Können Sie sich vorstellen, eines Tages Bundestrainer zu werden?

Im Moment nicht. Ich habe jetzt nur den 1. FC Köln und diese zwei Jahre im Kopf. Und sollte ich während meiner Vertragslaufzeit in Köln mal ein anderes Job-Angebot bekommen, dann muss man sich unterhalten. Und zwar in der richtigen Reihenfolge: Der Interessent muss zuallererst mit unseren Verantwortlichen sprechen. Die würden aber sicher sagen, dass sie mich nicht abgeben werden – außer vielleicht für ein sehr unmoralisches Angebot, wie es so schön heißt, aber wohl auch dann nicht.

(Kölner-Stadt-Anzeiger)