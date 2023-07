Unsportliches Verhalten : DFB verurteilt 1. FC Köln zu Geldstrafe von 37.000 Euro

Frankfurt/Main Der 1. FC Köln muss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger eine Geldstrafe von 37.000 Euro zahlen.

Dazu verurteilte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes den Bundesligisten, hieß es in einer Mitteilung des DFB am Freitag. Der Verein kann bis zu 12.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Dezember nachzuweisen ist.