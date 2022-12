Nach Ausschreitungen in Nizza : Anklage gegen fünf Köln-Fans

Köln Die Krawalle bei einem Spiel des 1. FC Köln in Nizza haben ein juristisches Nachspiel. Es wurden Anklagen erhoben.

Es sind vier unterschiedliche Prozesse, drei werden am Amtsgericht Köln und einer am Amtsgericht Bergisch Gladbach verhandelt. Von den fünf Angeklagten sitzen zwei in Untersuchungshaft. Dies teilte die Kölner Staatsanwaltschaft auf Anfrage am Montag mit.