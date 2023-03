Transferbann : 1. FC Köln will gegen „komplett absurdes Urteil“ vorgehen

Letzte Hoffnung des 1. FC Köln: Der internationale Sportgerichtshof CAS. Foto: dpa/Dominic Favre

Köln Der 1. FC Köln geht in Berufung gegen den verhängten Transferbann. Der Vizepräsident von Olimpija Ljubljana, dem Club, der die Klage eingereicht hatte, sieht kaum Chancen für die Domstädter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 1. FC Köln wird in der nächsten Woche die Berufung gegen das FIFA-Urteil einer Transfersperre beim Internationalen Sportgerichtshof Cas einreichen und hofft zunächst auf eine vorübergehende Aufhebung. „Die FIFA hat aus unserer Sicht ein komplett absurdes Urteil ohne jede Grundlage getroffen“, erklärte FC-Geschäftsführer Christian Keller am Donnerstag in Köln.

Der Club hofft auf eine sogenannte Suspension bis zu einem Urteil. „Ansonsten benötigen wir einen Plan B“, sagte Keller, der von einer drakonischen Strafe sprach. Im Streit mit dem slowenischen Club Olimpija Ljubljana um die ablösefreie Verpflichtung des Nachwuchsspielers Jaka Cuber Potocnik wurde Köln von der FIFA mit einer Transfersperre von zwei Perioden belegt und muss zudem 51.750 Euro an den slowenischen Club zahlen.

Keller berichtete zudem, dass es am 30. August ein freundliches fast 90-minütiges Gespräch mit zwei Clubvertretern aus Ljubljana gegeben habe. Im Nachgang hätten sich die Gäste schriftlich für ein Gespräch in „großartiger Atmosphäre“ bedankt, das Kölner Einigungs-Angebot aber nicht annehmen wollen. Das Angebot sei höher gewesen, als die Summe, die der FC nun an den slowenischen Club zahlen muss. „Was Ljubljana gefordert hat, war komplett fern jeder Realität“, sagte Keller, der bei der Verpflichtung des Spielers im Januar 2022 noch nicht im Amt war. Neben den Strafen für den Club wurde der 17 Jahre alte Potocnik mit einer viermonatigen Sperre belegt.

Auf den Kontakt zwischen den Vereinen hat Vizepräsident Christian Dollinger von Olimpija Ljubljana eine andere Sichtweise. Er hatte sich in der Bild-Zeitung zuvor über das Scheitern der Verhandlung mit den Kölnern geäußert. „Wir wollten die Angelegenheit eigentlich friedlich lösen und waren deshalb letztes Frühjahr in Köln. Wir waren sehr überrascht, dass das auf kollegialer Club-Ebene dann nicht möglich war“, sagte der Vizepräsident.

Vom 1. FC Köln sei danach nichts mehr gekommen. „Kein Gegenangebot, keine Reaktion. Es herrschte einfach Funkstille. Von da an war für uns klar, dass wir bei der FIFA Klage einreichen werden“, erklärte Dollinger.

In der Berufung räumt er den Domstädtern keine großen Chancen ein. „Ich gehe davon aus, dass die FIFA das Urteil so gut begründet hat, dass es auch in der nächsten Instanz standhält und die Berufung des 1. FC Köln vor dem Cas keinen Erfolg haben wird“, sagte der Funktionär dem „Kölner Stadt-Anzeiger.“

Sollte das Urteil bestehen bleiben, bliebe den Kölnern auch noch der Gang vor ein ordentliches Gericht. Dem räumt Keller allerdings keine großen Chancen ein. „Ich weiß nicht, ob das ein aussichtsreicher Kampf ist„, sagte FC-Geschäftsführer Keller.

(dpa)