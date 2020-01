Transfer perfekt : 1. FC Köln leiht Mittelfeldspieler Rexhbecaj aus

Benidorm/Almancil Elvis Rexhbecaj wechselt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg zum 1. FC Köln. Wie die Kölner am Montag mitteilten, vereinbarten die beiden Fußball-Bundesligisten eine Leihe bis zum Sommer 2021.

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler war am Sonntag vom Wolfsburger Trainingslager in Almancil/Portugal nach Benidorm gereist, wo sich der FC auf die Rückrunde vorbereitet. „Elvis ist ein sehr laufstarker und disziplinierter Spieler. Im Mittelfeld kann er auf verschiedenen Positionen flexibel zum Einsatz kommen und wird unsere Qualität in diesem Bereich verbessern“, sagte Geschäftsführer Horst Heldt.

Rexhbecaj ist der zweite Zugang der Kölner in der Winterpause. Zuvor war Stürmer Mark Uth vom FC Schalke 04 ebenfalls auf Leihbasis verpflichtet worden. In den Planungen von Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner spielte Rexhbecaj keine Rolle mehr. „Ich will unbedingt spielen. Die Gespräche mit dem FC und die Chance, hier in den nächsten eineinhalb Jahren zum Einsatz zu kommen und mich weiterzuentwickeln, haben für mich am besten gepasst“, kommentierte der Kölner Neuzugang.