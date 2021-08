Bundesliga im TV : Fußball läuft auf allen Kanälen

Bundesliga-Spiel in der Red Bull Arena: Ein Kameramann filmt das Spiel RB Leipzig gegen SV Werder Bremen. Foto: dpa/Robert Michael

München Da kann man als Fan schon mal den Überblick verlieren: Wer alles sehen will, braucht vier Abos. Die meisten Spiele gibt es nur gegen Bares, dafür feiert Sat.1 ein Comeback

Die einen finden sich ab, die anderen wenden sich ab: Seit Jahren sind die Spieltage der Bundesliga nicht mehr nur auf mehrere Tage, sondern auch auf mehrere Anbieter verteilt. Die zunehmende Kommerzialisierung hat längst dazu geführt, dass sich viele frühere Fans nicht mehr für ihren einstigen Lieblingssport interessieren, zumal der Kampf um die Meisterschale seit fast einer Dekade regelmäßig früh entschieden ist.

Fußballfreunde, denen die Zusammenfassungen in der ARD-„Sportschau“ oder im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF genügen, kann’s natürlich egal sein, wer die Live-Spiele überträgt. Aber wer die Auftritte von Bayern München, Borussia Dortmund oder RB Leipzig nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Champions League verfolgen will, muss zusätzlich zum Sky-Abo Kunde von Dazn und Amazon werden: Der britische Streamingdienst hat Sky beim Wettbieten überboten. Amazon darf sich zudem ein Topspiel am Dienstag rauspicken; das dürften die Partien mit Beteiligung der Bayern und des BVB sein.

Beide Anbieter sind nur über eine Internetverbindung zu empfangen, also entweder über ein Smart-TV oder einen Computer (am Tablet macht Fußball keinen Spaß). Sky bietet seinen Abonnenten immerhin die Möglichkeit, Dazn über einen Umweg zu abonnieren. Die Sportplattform wird dadurch zwar nicht billiger, aber Sky strahlt zwei lineare Dazn-Kanäle aus, die also etwa via Sky+-Receiver auch mit einem TV-Gerät ohne Internetanschluss empfangen werden können.

Abo-Kosten Wer zeigt was? Dazn zeigt alle Freitagsspiele der Bundesliga. Die sechs Samstagspiele um 15.30 Uhr sowie das Topspiel um 18.30 Uhr werden von Sky übertragen. Sonntags (15.30 Uhr und 18.30 Uhr) ist wieder Dazn an der Reihe. Der bei den Fans äußerst ungeliebte Montag ist als Spieltag Vergangenheit, diese Partien finden nun sonntags um 19.30 Uhr statt, ebenfalls bei Dazn. Erste Adresse im Bundesligafußball bleibt dank der Konferenz sowie 170 Einzelspielen trotzdem Sky, das auch die Dienstags- und Mittwochsspiele der „Englischen Wochen“ zeigt. Das Sky-Bundesliga-Angebot kostet im ersten Jahr 25 Euro, im zweiten 30 Euro. Der DFB-Pokal ist allerdings Teil des Pakets „Sky Sport“ (17,50 Euro pro Monat), das neben Leichtathletik (Diamond League), Handball, Golf und Tennis unter anderem auch exklusiv die Formel 1 enthält. Bei einer Kombination der Angebote wird der Gesamtpreis niedriger. Dazn kostet 14,99 Euro pro Monat und ist monatlich kündbar (Jahresabo: 149,99 Euro).

Besitzern eines Smart-TV steht natürlich das gesamte Angebot von Dazn zur Verfügung. Mit seinen jährlich Tausenden von Übertragungen aus allen nur erdenklichen Sportarten, darunter die amerikanischen Basketball- und Football-Ligen, ist der 2016 gegründete Streamingdienst ohnehin die erste Adresse im Live-Sport.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Nicht alle Spiele verschwinden hinter der Bezahlschranke. Sat.1 feiert sein Fußballcomeback, und das am kommenden Freitag um 20.30 Uhr gleich mit dem Klassiker Mönchengladbach gegen Bayern. Nach dem Eröffnungsspiel zur neuen Bundesligasaison überträgt der Privatsender vier Tage später gleich den nächsten Knüller, wenn die Bayern zum Supercupspiel nach Dortmund reisen (20.30 Uhr).

Pro Saison zeigt Sat.1 neun Live-Spiele aus der ersten und der zweiten Liga. Für diese Übertragungen hat der Sender, der einst mit „ran“ die deutsche Fußballberichterstattung neu erfunden hat, nicht nur „Sportschau“-Moderator Matthias Opdenhövel abgeworben: Sky-Chefkommentator Wolff-Christoph Fuss, während der Europameisterschaft bereits für den Telekomsender Magenta TV im Einsatz, wird für diese Spiele an Sat.1 ausgeliehen.

Auch Sport1 mischt erstmals wieder im Liga-Live-Geschäft mit und überträgt das ab dieser Saison neu eingeführte Samstagabend-Topspiel der zweiten Liga. Das könnte sich als cleverer Schachzug für den Sportsender erweisen, schließlich gibt es im Unterhaus in dieser Saison kaum weniger Traditionsvereine als eine Etage drüber. Deshalb hofft man auch bei Sky, seine Kunden mit großen Namen wie Schalke 04, HSV oder Werder Bremen über den Verlust der Champions League hinwegtrösten zu können. Die Spiele im DFB-Pokal hat der Abo-Sender ohnehin weiterhin im Angebot. Fußballjunkies können sich am sogenannten Supersamstag die volle Dröhnung geben und zehn Stunden am Stück schauen: von 13 bis 23 Uhr zeigt Sky die Konferenzen der beiden Ligen sowie die jeweiligen Topspiele.