Handball-Co-Trainer Wudtke über WM-Start : „Die Jungs sind hungrig auf Erfolg“

Mit der WM-Vorbereitung zufrieden: Trainer Alfred Gislason (rechts) und Co-Trainer Erik Wudtke. Foto: imago images/Norbert Schmidt

Interview Aachen/Kairo Es wird die wahrscheinlich speziellste Handball-Weltmeisterschaft aller Zeiten, Co-Trainer Erik Wudtke freut sich aber trotz der Corona-Pandemie auf den Start der deutschen Handballer gegen Uruguay. Im Interview spricht der gebürtige Aachener über Ziele, aber auch Sicherheitsbedenken, die das Turnier schon in der Anfangsphase begleiten.

Beim Blick von der Terrasse kann Erik Wudtke ein Weltwunder sehen. „Wir könnten wahrscheinlich sogar einen Handball auf die Pyramiden werfen“, sagt der Co-Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft und lacht. „Aber als gute Gäste werden wir das natürlich nicht machen.“ Das Fünf-Sterne-Hotel in Gizeh wird die deutsche Delegation coronabedingt nur für das Training und die Spiele der Handball-Weltmeisterschaft verlassen. Erster Gegner bei der XXL-Endrunde in Ägypten ist am Freitagabend Uruguay (18 Uhr MEZ/ARD). „Wir freuen uns, dass es jetzt auch offiziell für uns losgeht“, sagt Wudtke. Mit dem gebürtigen Aachener, der seine Trainerkarriere beim TV Weiden begonnen hat, hat sich Benjamin Jansen unterhalten.

Herr Wudtke, mit welchem Gefühl gehen Sie in das erste WM-Spiel?

Erik Wudtke: Ich spüre schon eine gewisse Vorfreude. Wir haben uns akribisch vorbereitet. Und mit den beiden EM-Qualifikationsspielen gegen Österreich hatten wir gefühlt schon unsere ersten beiden „WM-Spiele“. Wir freuen uns, dass es jetzt auch offiziell für uns losgeht.

Bob Hanning, Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB), hat das Erreichen des Viertelfinales als Minimalziel ausgegeben. Trauen Sie Ihrer neu formierten Mannschaften bei dieser XXL-Endrunde auch mehr zu?

Wudtke: In der aktuellen Situation halte ich wenig von Ergebniszielen. Das Erreichen des Viertelfinales hängt von vielen Faktoren ab, einige davon können wir gar nicht beeinflussen. Wir versuchen uns Ziele zu setzen, die wir beeinflussen können. Fest steht: Wir wollen uns in der Vorrunde ordentlich präsentieren und die Spiele gegen Uruguay und Kap Verde nutzen, um einen guten Start ins Turnier hinzulegen. Dann wird es aller Voraussicht nach das entscheidende Spiel um den Gruppensieg gegen Ungarn geben. Darauf liegt jetzt unser Fokus, weiter wollen wir noch gar nicht schauen.

In den vergangenen Wochen gab es ein paar „freiwillige“ Absagen, wichtige Abwehrspieler wie Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek oder Finn Lemke verzichten aus familiären Gründen auf die WM. Wie sehr haben sich die Pläne des Trainerteams dadurch geändert?

Wudtke: Wir mussten ein bisschen umdenken. Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek und Finn Lemke sind drei zentrale Abwehrspieler, die die Zwei-Meter-Marke knacken. Da kann man taktisch anders agieren, als mit Sebastian Firnhaber oder Johannes Golla. Die beiden sind auch groß (1,98 und 1,95 Meter Anm. d. Red.). Sie haben aber mehr ihre Stärken im 1:1-Duell, deshalb muss unsere Ausrichtung im Defensivbereich anders sein.

Wen sehen Sie als Abwehrchef?

Wudtke: Ich denke, dass Sebastian Firnhaber diese Rolle annehmen wird. Nicht, weil es Johannes Golla nicht kann, er wird aber auch vorne im Angriff gefordert sein. Wir müssen mit den Kräften haushalten und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. In den vergangenen Spielen und Trainingseinheiten hat sich Flamme (Sebastian Firnhaber, Anm. d. Red.) in sehr guter Verfassung gezeigt.

Das war auch bei der Generalprobe gegen Österreich zu sehen. Die vermeintliche Problemzone „Innenblock“ überzeugte auf ganzer Linie, das Ticket für die EM 2022 wurde souverän gelöst.

Wudtke: Deshalb sind wir auch mit einem guten Gefühl nach Ägypten aufgebrochen. Die beiden erfolgreichen Spiele gegen Österreich haben den Jungs ordentlich Selbstbewusstsein gegeben. Im Vorfeld wussten sie nicht genau, wo sie stehen. Jetzt sieht die Situation anders aus. Man merkt ihnen an, dass sie hungrig auf Erfolg sind. Nach den Absagen wollen sich viele beweisen. Zumal jeder im Hinterkopf hat, dass es in diesem Jahr unter Umständen mit den Olympischen Spielen ein weiteres großes Turnier geben könnte.

Andreas Wolff hat wenig Verständnis für die Absagen seiner ehemaligen Kieler Mannschaftskollegen gezeigt, er sehe sie „sehr, sehr kritisch“. Können Sie den Unmut Ihres Torhüters verstehen?

Wudtke: Ich persönlich kann den Unmut nicht verstehen. Jeder schätzt die Pandemielage aus seinem eigenen Mikrokosmos heraus ein. Manche sind junge Familienväter, andere Singles. Und manche haben Risikokandidaten in ihrem direkten familiären Umfeld. Ich bin der Meinung, dass man die Entscheidung jedes Spielers respektieren sollte, egal, wie sie ausfällt.

Am Dienstag ist der deutsche Tross in Kairo gelandet. DHB-Sportvorstand Axel Kromer hat betont, dass die Sicherheit der Mannschaft und Mitarbeiter an erster Stelle stehe. Wie sicher fühlen Sie sich?

Wudtke: Ich fühle mich sicher, weil ich alle Regeln befolge, die vorgegeben worden sind. Ich halte Abstand und trage außerhalb meines Zimmers immer eine FFP2-Maske, außer natürlich beim Essen. Was ein wenig irritierend ist, dass in unserem Hotel unglaublich viele Menschen herumlaufen. Das sind wir aus unserer Zeit in Deutschland nicht mehr gewohnt. Wir haben aber unseren eigenen Hoteltrakt, und mittlerweile ist auch der Essensbereich separiert worden.

Das war aber nicht von Anfang an der Fall. Norwegens Handball-Star Sander Sagosen hat die coronabedingten Maßnahmen in Ihrem Hotel heftig kritisiert. Der Rückraumspieler sprach sogar von „Wilden Westen“, weil Menschen ungefragt ein und ausgehen würden und gemeinsam mit den Sportlern essen würden.

Wudtke: Wir haben sofort interveniert und darauf hingewiesen, dass separierte Essenssäle zur Verfügung stehen müssen. Die Hotelleitung hat dann auch direkt reagiert. Ich glaube, dass man in manchen Situationen die deutsche Zurückhaltung ablegen und wichtigen Forderungen Nachdruck verleihen muss, dann lassen sich einige Dinge regeln. Es brauchte ein bisschen Anlauf. Die Ägypter sind sehr freundlich und hilfsbereit, aber wir haben in Deutschland einen anderen Umgang mit der Pandemie als die Menschen, die hier leben. Da prallen Welten aufeinander.

Die USA kann ihre gebuchten Zimmer nicht beziehen, sie hat ihre Mannschaften aufgrund mehrerer Corona-Fälle ebenso wie Tschechien zurückgezogen. Wie schwer fällt es, sich in diesen merkwürdigen Zeiten auf das Sportliche zu fokussieren?

Wudtke: Es ist in Pandemiezeiten auf jeden Fall schwieriger, da wir ja nicht in einer Blase leben, die jegliche Informationen abschottet. Die Corona-Problematik ist allgegenwärtig. Wir versuchen den Schwerpunkt Sport aber immer wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Das geht beispielsweise über Videositzungen oder Einzelgespräche. Bei einem „normalen“ Turnierverlauf wäre sicherlich die DFB-Pokalsensation von Holstein Kiel gegen den FC Bayern das wichtigste Gesprächsthema des Tages gewesen, jetzt redet man über neue Corona-Fälle.

Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, wenn der zweite Gruppengegner betroffen ist. Bei Turnierneuling Kap Verde soll es sechs Corona-Fälle gegeben haben, die Mannschaft ist aber dennoch angereist…

Wudtke: Unsere Delegationsleitung hat sich natürlich Gedanken gemacht und bei der Internationalen Handballföderation nachgefragt, wie mit der Situation umgegangen wird. Wir haben erfahren, dass die Mannschaft von Kap Verde separiert und gründlich getestet wird. Das gibt uns ein kleines Gefühl der Sicherheit.

Vor dem Start haben mehrere Kapitäne ein wichtiges Zeichen in Sachen Sicherheit gesetzt und in einem gemeinsamen Brief an den Weltverbandspräsidenten Hassan Moustafa gefordert, keine Fans zu den WM-Spielen zuzulassen. Diesem Ansinnen gaben die Organisatoren nach.

Wudtke: Der Hauptgrund, warum wir dieses Turnier spielen, ist es, in Pandemiezeiten eine positive Botschaft zu senden. Es passt aber nicht zusammen, wenn ein solches Ereignis dann mit Zuschauern stattfindet, die Spieler in ihrer Heimat aber keine Feste mit ihren Angehörigen feiern dürfen. Deshalb war ich auch sehr froh, dass sich die Kapitäne sich dafür eingesetzt haben, ohne Zuschauer zu spielen und die Meinung der Hauptprotagonisten dann auch gehört wurde. Ein gutes Zeichen.

Ihre Trainerkarriere haben Sie beim TV Weiden gestartet, mittlerweile sind sie seit gut einem Jahr Co-Trainer der Deutschen Handball-Nationalmannschaft und bei einer Weltmeisterschaft dabei. Was hätten Sie demjenigen gesagt, der ihnen eine derartige Karriere vorhergesagt hätte?