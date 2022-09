Debatte bei der WM in Italien : Sorge um die Olympia-Zukunft des Pferdesports

Rocca di Papa Der Sport mit Pferden steht unter Beobachtung - vor allem nach dem Fünfkampf-Fiasko bei den Olympischen Spielen in Tokio. Besonders bedroht ist die riskante Vielseitigkeit. Hat der Besuch des IOC-Chefs bei der WM in Italien geholfen?

Die Aufregung bei vielen Pferdeleuten war groß, als der IOC-Boss bei der WM in Italien über das staubige Gelände spazierte. Der Reitsport lebt fast dauerhaft in der Angst vor dem Olympia-Aus, vor allem die Vielseitigkeit. Zu teuer, zu kompliziert, zu gefährlich - und seit dem Fünfkampf-Drama von Tokio hat auch die Tierschutz-Diskussion Fahrt aufgenommen.

Thomas Bach wurde in Rocca di Papa entsprechend hofiert und umsorgt. Gefolgt von einer Entourage der Internationalen Reiterlichen Vereinigung (FEI) um Präsident Ingmar de Vos schaute sich der IOC-Chef das Geschehen auf dem Olympia-Gelände von 1960 an. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees fand auch Zeit für manchen Plausch wie mit Bettina Hoy, der deutschen Team-Weltmeisterin von 2006. Und später auch lobende Worte für die FEI.

„Das geht in die richtige Richtung“, sagte Bach. Weniger diplomatisch ausgedrückt: Es bleibt noch viel zu tun. Vor allem nach dem Fünfkampf-Fiasko in Tokio, als Annika Schleu mit dem ihr zugelosten Pferd kämpfte, ist die Tierschutz-Diskussion vor allem in Nordeuropa ein zusätzliches Problem für den Pferdesport.

2024 in Paris ist das Springen letztmals Teil des olympischen Fünfkampfs. Michael Dörr, Präsident des Deutschen Verbandes, glaubt sogar, dass der gesamte Reitsport „vielleicht irgendwann nicht mehr olympisch“ sein werde. Seine Vorhersage: „Das Erste, was rausfliegt, ist der Geländeritt in der Vielseitigkeit.“ Und Dörr fügte an: „Mit Recht!“