Zwei Jahre nach der Flut : So ist die Lage in Eschweiler und Stolberg

Zwei Jahre nach der Flut : In der Willi-Fährmann-Schule gibt es endlich wieder „normale“ Ferien Es wird noch Jahre dauern, bis die Willi-Fährmann-Schule in ein neues Gebäude an ihrem alten Standort zurückkehren kann. Dennoch gibt es erstmals seit der Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 in diesen Sommerferien wieder so etwas wie Normalität.