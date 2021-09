CHIO 2021 : Anfahrt und Parken rund um das Gelände

Interaktiv Aachen Egal ob mit dem Auto, dem Bus oder dem Zug: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um das CHIO-Gelände an den Turniertagen vom 10. bis 19. September 2021 zu erreichen. Wie die Anfahrt gelingt und wo Sie parken können, finden Sie in unserer Übersicht.

Anfahrt mit dem Auto

Wer mit dem Auto zum CHIO anreist, sollte als Zieladresse die Krefelder Straße in Aachen in sein Navigationsgerät eingeben. Von dort aus kann man der Beschilderung zu den öffentlichen Parkplätzen folgen. Achtung: Das Turniergelände und alle Parkplätze befinden sich in der Umweltzone.

Parken

In Aachen gibt es während des Turniers zahlreiche Park&Ride-Parkplätze, von denen aus Sie mit Shuttle-Bussen zum Haupteingang des Turniergeländes an der Albert-Servais-Allee gelangen können. Laut Veranstalter ist die Nutzung der Shuttle-Busse von und zu den Parkplätzen bei Nutzung der Parkplätze kostenlos. Eine aktuelle Übersicht über alle Parkplätze gibt es kurz vor Turnierbeginn auf der Webseite der APAG . Dort können Sie auch vor dem Turnier bereits einen Parkplatz buchen.

Anfahrt mit dem Fahrrad

Anfahrt mit dem Bus

Anfahrt mit dem Zug

Wer am Aachener Hauptbahnhof mit dem Zug ankommt, kann im Anschluss die Aseag-Buslinien 1, 11, 14, 21,44, 46 und SB63 in Richtung Bushof nehmen. Dort steigen Sie in die Linie 51 oder in den „Shuttle C“ ein. Das City-Shuttle und die Linie 51 fahren auch direkt vom Hauptbahnhof zum CHIO Aachen. Die Haltestelle am Turniergelände heißt „Sportpark Soers“.