Siegesserie beendet : Alemannia verliert Auswärtsspiel in Bocholt

Bocholt Die Mannschaft von Fuat Kilic kassiert beim Aufsteiger die zweite Niederlage der Saison. Ein Elfmeter in letzter Minute entscheidet das Spiel.

Alemannias Siegesserie endet beim 1. FC Bocholt. Die Aachener verloren beim Aufsteiger mit 0:2, Andre Bugla brachte den Außenseiter nach 55 Minuten in Führung. Die Gäste hatten zwar deutliche Feldvorteile, aber Chancen waren Mangelware. Stattdessen erhöhte Marc Beckert in der Schlussminute per Strafstoß. Und so kassierte das Aachener Team seit dem ersten Spieltag noch einmal eine Niederlage. (Bericht folgt)