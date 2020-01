Kostenpflichtiger Inhalt: Alemannia Aachen gegen Borussia Dortmunds U 23 : Alemannia und die Suche nach der Leichtigkeit

Hat noch ein paar Ziele für die laufende Saison: Sebastian Schmitt. Foto: imago images/foto2press/Manfred Heyne via www.imago-images.de

Aachen Nach der Niederlage gegen Haltern am See war die Stimmung im Keller. Nicht mal eine Preisverleihung konnte sie aufhellen. Mit dem Spiel gegen Borussia Dortmunds U 23 will das Team die Enttäuschung aber überwinden.