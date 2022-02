Vier Leichtverletzte : Sperrung auf der A4 nach mehreren Unfällen aufgehoben

Update Langerwehe Gleich mehrere Unfälle haben sich am Samstagvormittag auf der A4 ereignet. Vier Personen wurden nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Seit 13.15 Uhr rollt der Verkehr wieder.

Seit 11.20 war die A4 am Samstagvormittag in Fahrtrichtung Aachen voll gesperrt. Ein Aachener Hyundai-Fahrer hatte auf Höhe der Ausfahrt Langerwehe versucht einen Sprinter, der sich auf der mittleren Fahrspur befand, zu überholen. Dabei brach sein Wagen aus.

Die dahinter fahrenden Wagen wurden langsamer und so bremste auch ein Düsseldorfer in seinem Bmw seine Fahrt. Ohne nach hinten zu schauen, wollte er von der mittleren Fahrspur nach rechts wechseln und übersah ein sich näherndes Auto. Um auszuweichen, scherte der Fahrer auf die Überholspur aus, verlor aber die Kontrolle über seinen Wagen und prallte auf die Fahrbahnbegrenzung in der Mitte der Autobahn.