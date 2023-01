Dürre in Kenia : Was darf Tourismus in der Krise?

Kenia ist eines der beliebtesten Reiseziele in Afrika. Jährlich kommen mehrere Millionen Touristen ins Land. Aber kann man weiterhin in ein Land reisen, in dem die Natur, Tierwelt und Menschen wegen des Wassermangels massiv leiden? Foto: dpa/Ben Curtis

Aachen Der Norden Kenias erlebt die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Millionen Menschen droht eine Hungersnot. Trotzdem reisen viele Menschen ins Land? Wieso? Und ist das überhaupt vertretbar? Teil 8 unserer Reihe „Dürre in Afrika: Rettet Kenias Kinder“ im Rahmen unserer diesjährigen Unicef-Kampagne.

Während hier die Touristen 20 Minuten duschen, haben dort die Kinder kein Wasser, um sich die Hände zu waschen. Während hier die Touristen in den Pool springen, verdursten dort Tiere auf dem Weg zur einzig verbliebenen Wasserstelle. Während hier die Touristen Cocktails am Strand trinken, müssen dort Mädchen 34 Kilometer laufen, um Wasser für ihre Familie zu holen.

Luxus und Elend liegen in Kenia oft nah beieinander. Aber im Norden des Landes ist der Kontrast gerade besonders dramatisch. Denn hier herrscht eine der schlimmsten Dürren, die das Land je gesehen hat. Außerdem explodieren die Importkosten von Weizen und anderen Gütern wegen des Kriegs in der Ukraine.

Im Süden und Westen des Landes bekommt man davon nicht viel mit. Der Tourismus läuft hier weiter wie gehabt:

Mehrere Millionen Touristen reisen pro Jahr nach Kenia. Tendenz steigend. Kommt man mit den Reisenden am Hauptstadt-Flughafen von Nairobi ins Gespräch, reagieren sie oft überrascht über die Berichte aus dem Norden. Einige haben zwar etwas von der Trockenheit gehört, wissen aber nicht um die Dramatik der Situation.

Vor diesem Hintergrund kann und muss man sich die Frage gefallen lassen, ob solche Fernreisen nach Kenia aktuell zu vertreten sind – ob sie den Menschen in der Krise wichtiges Einkommen bringen oder die Natur belasten und damit die Situation noch verschärfen. Johannes Koslowski findet: „Ja, man kann nach Kenia reisen. Aber nur unter gewissen Bedingungen.“

Koslowski ist Geschäftsführer des Aachener Reiseunternehmens „Accept Reisen“, das nachhaltige Reisen anbietet und sich auf Kenia spezialisiert hat. Sie organisieren geführte und individuelle Reisen zum Beispiel zum Diani Strand im Süd-Osten oder in den berühmten Nationalpark „Masai Mara“. Die Touren sind nach Angaben des Unternehmens umweltschonend und sozial verträglich, also nachhaltig und „fair“.

„Accept Reisen“ kompensiert beispielsweise den CO₂-Verbrauch der Flüge, pflanzt Bäume im Zielland und gibt den Einheimischen einen sicheren Job, zu angemessenen Löhnen mit sozialer Absicherung.

Johannes Koslowski arbeitet beim Aachener Reiseveranstalter „Accept Reisen“, das sich auf nachhaltiges Reisen spezialisiert hat. Die Dürre im Norden Kenias beschäftigt ihn im Hinblick auf die Verantwortung als Tourismus-Agentur. Foto: MHA/Ines Kubat

Gleichzeitig möchte das Reisebüro seinen Kunden ein authentisches Bild des Reiselandes bieten: „Wir wollen mündige und aufgeschlossene Reisende haben, die sich auch mit den Thematiken vor Ort auseinandersetzen und sich über die Safari und das Strand-Hotel hinaus für die Menschen interessieren.“ Dafür bieten die Veranstalter vor der Reise ein Infoheft, in dem auf Besonderheiten des Landes, aber auch aktuelle Entwicklungen wie die derzeitige Dürre-Krise und die Folgen aufmerksam gemacht wird.

Ein fester Bestandteil der Touren bei „Accept Reisen“ ist oft auch der Kontakt mit einheimischen Familien: „Wir bieten Besuche in Schulen, bei sozialen Projekten oder auch Kochabende in lokalen Familien“, erklärt Koslowski. Damit wolle der Veranstalter erreichen, dass sich Einheimische und Touristen auf Augenhöhe begegnen: „Das sind die Dinge, die den meisten Gästen am meisten im Gedächtnis bleiben.“

Bei vielen herkömmlichen Anbietern stände anderes im Vordergrund: „Oft sind Touristen sehr abgeschottet und bleiben in ihrer Wohlfühloase. Dafür werden sie vom Flughafen ins Hotel zu den Safaris und wieder zurückgebracht. Was drumherum geschieht, bekommen die meisten Gäste nicht mit. Auch nicht das Leid der Einheimischen.“

Susanne Strähli aus Witten hat sich bewusst für eine Reise bei dem Aachener Unternehmen entschieden. Die Künstlerin reiste im Oktober 2022 bereits zum zweiten Mal nach Kenia. Dafür hat sie lange gespart. Ihr sei es wichtig, nicht unbedingt günstig, sondern bewusst zu reisen, um Natur und Menschen vor Ort möglichst wenig zu belasten.

Zweieinhalb Wochen verbrachte Strähli in dem Land, wanderte rund um den Mount Kenia, erlebte die Natur, beobachtete Wildtiere und begegnete Menschen. In den Höhenlagen sah sie üppige Natur, aber auch hier: „Wasser ist überall Thema. Jeder redet über die Krise. Zumindest die Einheimischen.“ Je weiter sie sich in Richtung Norden, in diesem Fall zum Samburu Nationalpark bewegte, desto trockener wurde die Natur. „Wir sahen schon viele verdurstete Tiere.“

Das wirkte sich auch auf den Komfort aus. Ein paar Nächte schliefen Strähli und ihre Begleiter in einer einfachen Farm – und dort war Wassersparen angesagt. „Wir duschten nur ganz kurz und fingen das Wasser zum Gießen auf“, berichtet Strähli und findet den Umgang mit dem Problem sehr gut.

Susanne Stähli (links) war Anfang Oktober zweieinhalb Wochen in Kenia. Sie erlebte üppige Vegetation aber auch die Folgen der Dürre am eigenen Leib. Die Unterkünfte, in denen sie schlief, gingen ganz unterschiedlich mit der Trockenheit um. Foto: MHA/privat

Anders in ihrer nächsten Station, zwei Nächte verbrachte die Künstlerin in einer eher luxuriösen Lodge: „Es war sehr befremdlich für mich, denn dort ging man sehr sorglos mit dem Thema Wasser um.“

Tatsächlich ist der Umgang der Hotels in Kenia mit dem Thema Dürre sehr unterschiedlich, berichtet Johannes Koslowski, der im ständigen Kontakt mit den Partnern vor Ort stehe: „Wir haben mit den Hoteliers gesprochen. Viele glauben, dass sie ihren Gästen diese Annehmlichkeiten wie einen Pool bieten müssen.“

Koslowski selbst war schon häufig in Kenia, zuletzt für drei Monate. Auch er hat die dramatische Trockenheit im Norden erlebt. Und die Lage hat ihn vor die Frage gestellt, welche Verantwortung das Reisebüro aus Deutschland hat: „Ich habe ein Problem damit, wenn dann in solchen Regionen trotzdem ein Pool angeboten wird, täglich Wäsche gemacht wird und die Gäste stundenlang duschen.“

Deshalb zieht „Accept Reisen“ Konsequenzen: „Wir gucken derzeit ganz bewusst, wer wie mit der Dürre umgeht. Und solange die Situation so ist, werden wir dann auch bestimmte Unterkünfte einfach meiden.“

Die Reisen nach Kenia einzustellen, kommt für die Reisende Susanne Stähli nicht in Frage: „Dort arbeiten so viele Menschen im Tourismus. Und an jedem Einkommen hängt oft eine ganze Familie.“