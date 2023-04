Stahlindustrie : IG-Metall für Vier-Tage-Woche in Stahlindustrie

IG-Metall für Vier-Tage-Woche in Stahlindustrie

«Es wäre ein großer Fortschritt für die Lebensqualität und die Gesundheit der Beschäftigten»: Der Verhandlungsführer der IG-Metall in der nordwestdeutschen Stahlindustrie, Knut Giesler. Foto: Marius Becker/dpa

Essen Die Gewerkschaft will die Vier-Tage-Woche bei gleichem Lohn durchsetzen. Damit sollen nicht nur die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten verbessert werden.

Der Verhandlungsführer der IG-Metall in der nordwestdeutschen Stahlindustrie Knut Giesler will mit der Forderung nach Einführung der Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich in die kommende Tarifrunde gehen.