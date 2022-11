Vor dem Spiel gegen Japan : Kimmich spürt „riesige Motivation“ vor dem deutschen WM-Auftakt

Doha Nach der Diskussion um die „One Love“-Binde geht es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auch sportlich bei der WM los. Der Auftaktgegner ist kein leichter.

Hansi Flick ist voller Vorfreude, auch wenn die emotionalen Debatten um die One-Love-Binde den Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in das WM-Turnier in Katar extrem überlagerten.

„Wir gehen sehr positiv in das Turnier. Wir freuen uns, dass es losgeht für uns“, sagte der Bundestrainer vor dem ersten Gruppenspiel am Mittwoch (14.00 Uhr) in Doha gegen Japan.