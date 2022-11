Enttäuschender Auftritt : DFB-Elf erlebt Schock zum WM-Auftakt gegen Japan

Al-Rajjan Wie 2018 geht die erste Partie verloren. Beim 1:2 gegen Japan rächt sich der Chancenwucher. Vor der Partie zeigt Manuel Neuer & Co. eine vielbeachtete Geste.

Durch das 1:2 (1:0) gegen Japan droht wie 2018 in Russland schon wieder das Vorrunden-Aus. Zwei Joker-Tore des Freiburgers Ritsu Doan (75. Minute) und des Bochumers Takuma Asano (83.) rissen Bundestrainer Hansi Flick und sein Team aus allen Träumen. Die zahlreichen vergebenen Chancen nach dem Elfmetertor von Ilkay Gündogan (33.) rächten sich brutal.

„Das ist brutal enttäuschend“, gestand Flick in der ARD. „Wir haben viele Torchancen nicht gemacht. Man muss einfach sagen: Da hat Japan uns, was die Effizienz angeht, klar geschlagen.“ Von einer „Riesen-Enttäuschung“ sprach auch Neuer. „Für mich ist es so knapp nach dem Spiel schwer zu verstehen, wie wir das aus der Hand gegeben haben“, sagte der Torhüter.