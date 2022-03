Spiel abgebrochen : Bochums Boss nach Becherwurf: „Wie doof kann man sein?“

Bochum Die Suche nach dem Becherwerfer läuft, der für den Spielabbruch in Bochum gesorgt hat. Auch für den Verein wird es ein schweres Nachspiel geben. Die Spieler sind wütend, der Bochumer Boss redet Klartext.

Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann musste nach dem Eklat sogar ins Krankenhaus. Er war in der 68. Minute von dem Becher am Kopf getroffen worden. Es stand 2:0 für die Gäste von Borussia Mönchengladbach, als sich der Vorfall ereignete und die Partie letztlich abgebrochen wurde. Erst zum achten Mal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga musste ein Spiel abgebrochen werden.