Verstappen gewinnt zum ersten Mal die Formel-1-WM

Max Verstappen aus den Niederlanden vom Team Red Bull gewinnt die Formel-1-Weltmeisterschaft. Foto: dpa/Hassan Ammar

Abu Dhabi Max Verstappen hat zum ersten Mal den Fahrertitel in der Formel 1 geholt und Rekordweltmeister Lewis Hamilton entthront. Der 24 Jahre alte Niederländer machte seinen Triumph am Sonntag im Red Bull durch einen dramatischen Sieg beim Saisonfinale in Abu Dhabi perfekt.

(dpa)