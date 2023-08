Jubiläumsspecial : Seit zehn Jahren moderiert Horst Lichter „Bares für Rares"

Horst Lichter trägt jetzt Vollbart – wie eigentlich seit seinem 16. Lebensjahr, mit kurzer Unterbrechung in den 90ern. Foto: Imago/Dwi Anoraganingrum

Interview Köln Horst Lichter über zehn Jahre „Bares für Rares“, den anhaltenden Erfolg der Trödelshow, seine neue Barttracht und warum er sich als Visionär sieht. Jubiläumsspecial im ZDF.

Von Cornelia Wystrichowski

Als Fernsehkoch wurde er populär, doch inzwischen ist Horst Lichter vor allem als Trödel-König des ZDF bekannt: Vor zehn Jahren startete seine Show „Bares für Rares“, in der Leute ihre geerbten Antiquitäten oder alten Krimskrams meistbietend verkaufen wollen. Im Jubiläumsspecial „Bares für Rares – Lieblingsstücke“ (Sonntag, 13. August, 10.15 Uhr, ZDF) blickt der 61-Jährige auf die Höhepunkte aus den bisher mehr als 1800 Ausgaben zurück und erinnert unter anderem an die kuriosesten oder kostbarsten Objekte. Cornelia Wystrichowski hat Horst Lichter getroffen.

Herr Lichter, seit zehn Jahren gibt es „Bares für Rares“ – war das Konzept der Trödelshow damals Ihre Idee?

Horst Lichter: Das nicht, aber ich war von dem Konzept sofort begeistert. Das sind ja alles meine Leidenschaften: Ich liebe diese alten Dinge, und noch viel mehr liebe ich Menschen und die Geschichten hinter den Gegenständen. Es gab damals durchaus Leute, die am Erfolg gezweifelt haben. Sendungen, die mit Antiquitäten zu tun haben, galten nicht unbedingt als Publikumsmagnet. Ich fand die Idee aber wunderbar und habe sofort gesagt, dass ich das machen möchte. Es war dann auch von Anfang an ein großer Erfolg, und der Fankreis wuchs mit jeder Sendung.

Ihre eigene Aufgabe ist weniger die des Antik-Experten als die eines Menschenflüsterers, der die Kandidaten ins Plaudern bringt …

Lichter: Ich war und bin kein Experte, dafür sind die anderen Herrschaften da. Ich habe nur Halbwissen und kenne mich nur bei den Dingen aus, die ich selber liebe, also speziell, wenn es um Automobile und Motorräder geht. Ich bin sozusagen der Anwalt der Verkäuferinnen und Verkäufer und gebe ihnen das, was heute so selten ist, nämlich Freundlichkeit, Höflichkeit und Respekt. Egal, ob jemand eine Tasse im Wert von fünf Euro bringt oder ein Gemälde für 20.000 Euro.

Frage: Was erwartet das Publikum in der 100-minütigen Jubiläumsausgabe der Show?

Lichter: Da machen wir eine Reise quer durch die zehn Jahre, zeigen die lustigsten und die spannendsten Fälle, die teuersten und die günstigsten Objekte. Auch die Händler und Experten kommen zu Wort. Mein Team hat sich da wahnsinnig viel Mühe gegeben, man muss sich ja überlegen, wir haben rund 1800 Sendungen gemacht – mit jeweils sechs Fällen, das sind mehr als 10.000 Fälle.

Jede Woche gehen mehrere hundert Bewerbungen von Leuten ein, die bei „Bares für Rares“ ihre Objekte verkaufen möchten. Nach welchen Kriterien wird ausgewählt? Vor allem: Was wird abgelehnt?

Lichter: Ich muss dazu sagen, dass nicht ich diese Dinge auswähle, das macht eine Redaktion. Aber wir haben da ganz klare Kriterien. Alles, was direkt oder indirekt mit Kriegen oder ähnlichem zu tun hat, hat bei uns nichts verloren. Auch Spielwaren aus dem Dritten Reich gibt es bei uns nicht. Wir haben außerdem eigene Anwälte, die alles kontrollieren, zum Beispiel, ob ein Objekt auf der Lost-Art-Liste steht – da geht es um Kulturgüter, die im Nationalsozialismus verschwunden sind.

Wie erklären Sie sich den riesigen Erfolg der Sendung?

Lichter: Sehen Sie sich die heutige Medien- und Fernsehlandschaft doch mal an. Da geht es ja eigentlich nur noch um Skandale, Mord und Totschlag, oder die Kandidaten von Shows werden verhohnepipelt. Wir dagegen zeigen unserem Publikum, dass es in der heutigen Zeit auch noch eine Welt geben kann, in der wir alle normal sind, einfach und echt. Zudem haben wir bei jedem Fall einen anderen Verlauf. Mal ist es ein Krimi, mal eine Komödie, mal eine Tragödie, und da will der Zuschauer einfach wissen, wie die Geschichte weitergeht.

In der Show wird mit alten Gegenständen gehandelt – sind Sie selber ein eher altmodischer Mensch?

Lichter: Ich sehe mich eher als Visionär. Wenn ich Höflichkeit und Respekt hochhalte, dann weil ich mir wünsche, dass die Menschen in Zukunft auf diese Art miteinander umgehen. Natürlich liebe ich alte Dinge sehr, aber ich lebe im Hier und Jetzt und freue mich auf das, was kommt. Ich lebe auch nicht so, wie viele Leute glauben, dass ich zu Hause zugestellt wäre mit alten Dingen und Bild an Bild hängt. Dem ist nicht so. Ich habe meine Sammlungen immer wieder auch verändert und habe mich gut von Dingen trennen können.

Auch von Ihrem charakteristischen Schnurrbartlook haben Sie sich zuletzt getrennt: Sie tragen jetzt Vollbart …

Lichter: Ich kann Ihnen auch sagen, wie das zustande kam. Nicht etwa, weil ich mein Gesicht verstecken will. Ich hatte schlicht und einfach 14 Tage frei und keine Lust mich zu rasieren. Am Ende dieser Zeit hat mir der Look so gefallen, dass ich gesagt habe: Das bleibt jetzt so. Die meisten Leute, denen ich begegne, sagen: Horst, das sieht wirklich gut aus. Ich hatte übrigens seit meinem 16. Lebensjahr einen Vollbart, der ging erst im Lauf meiner Zeit bei „Lafer! Lichter! Lecker!“ Mitte der 90er Jahre weg, weil er mich da gestört hat.

Nach mehr als 1800 Ausgaben von „Bares für Rares“: Denken Sie an Rente?

Lichter: Ich sehe diese Tätigkeit nicht als Arbeit an, deshalb muss ich auch nicht in Rente gehen. In dem Moment, wo mir das keine Freude mehr macht, werde ich mich um einen Nachfolger kümmern. Aber es macht mir so viel Spaß, die Zusammenarbeit ist fast familiär, da denke ich noch lange nicht ans Aufhören.