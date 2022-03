Wasserverband bilanziert : Schutzprojekte gegen die nächste Flut

Endspurt für die Aufräumaktionen nach dem Hochwasser in den Flüssen der Region. Der Wasserverband Eifel-Rur stellt jetzt Projekte vor, die der nächsten Flut vorbeugen sollen. Foto: Heike Lachmann

Aachen Allmählich gehen die Aufräumarbeiten in den Flüssen der Region zu Ende. Aber was ist, wenn die nächste Flut kommt? Der Wasserverband Eifel-Rur hat eine Reihe von Projekten am Start.

Es ist die hohe Zeit für Zwischenbilanzen, und der Wasserverband Eifel-Rur (WVER) hat diese Aufgabe am Dienstagnachmittag in einer zweistündigen Pressekonferenz absolviert. Die Länge spricht für sich: Das Jahrtausend-Hochwasser – als solches wurde es mehrfach bezeichnet – hat einerseits an den Flüssen, aber auch an zahlreichen Anlagen des Verbands erhebliche, vielfach beschriebene Schäden gezeitigt, die in einer gewaltigen und kostspieligen Kraftanstrengung repariert worden sind oder derzeit noch abgearbeitet werden.

Es hat aber auch andererseits den WVER zu einem Bündel an Sicherungsmaßnahmen für die Zukunft bewegt. In dieser Disziplin geht der Wasserverband mit Sitz in Düren nach Aussage seines Verbandsvorstands Joachim Reichert nun mit vielen Projekten voran.

Der WVER, in der Nach-Flut-Zeit bisweilen heftig in der Kritik, bietet sehr offensiv an, „als zentraler Wasserexperte und Dienstleister in der Region das Beratungsangebot gegenüber Kommunen, Betrieben und auch zu den Bürgern zur Bauleitplanung, Stadtentwicklung sowie zum Objektschutz deutlich auszuweiten“. Es gibt zum Beispiel Querverweise auf Hochwasserschutzkonzepte, deren Blaupause der Masterplan „Hochwasserresiliente Stadtentwicklung für Stolberg und Eschweiler“ sein soll.

Der Wasserverband Eifel-Rur ist verantwortlich für die Qualität und Sicherheit der Gewässer im Einzugsgebiet der Rur von Heinsberg im Norden bis Hellenthal im Süden und von Aachen im Westen bis Düren im Osten. Auf der Gesamtfläche von rund 2100 Quadratkilometern leben etwa 1,1 Millionen Menschen. Und viele von ihnen, vor allem jene, die an Flüssen und Bächen ihr Zuhause haben, sind bei der Flutkatastrophe von Mitte Juli 2021 zu Hochwasser-Opfern geworden.

Dieses Foto des Wasserverbands zeigt, wie viel Schotter in den Flüssen der Region mit der Flut angeschwemmt wurde. Die Linie zeigt die Höhe des aufgestauten Schotters und die Arbeit, die an dieser Stelle schon getan wurde. Foto: Wasserverband Eifel Rur/WVER

Eine zentrale Aufgabe war nach der Hochwasser-Katastrophe, die auch die Experten in dieser Form nie für möglich gehalten hätten, die pure Reaktion: in Form von aufräumen, wiederherstellen, reparieren. Reichert bilanziert rund 1000 Schäden, die der Wasserverband in den Gewässern angepackt hat oder noch anpacken muss. Gewaltige Zahlen sind das an Schotter- und Unrat-Tonnen, an Holz und Sträuchern und Bäumen in Talsperren und Flüssen. Alleine mit Blick auf Inde und Vicht, wo rund 450 Schadensobjekte in der Zuständigkeit des WVER gemeldet sind, soll die Räumung dieser Hindernisse und die Beseitigung der Schäden in den Flussläufen Ende März erledigt sein. Die Uferböschungen sollen dann bis Mitte 2023 wiederhergestellt werden, und die Ufermauern seien bis Ende 2024 repariert. So lautet der Plan des Verbandes.

In der Grafik des Wasserverbands sind die Projekte zum künftigen Hochwasserschutz (HW-Schutz) für die Städteregion Aachen aufgezeigt. Foto: Wasserverband Eifel-Rur/WVER

In einem „Sonderunterhaltungsplan Hochwasser“ sind diese Schäden komplett aufgeführt. Wie eine Erleichterung klingt die Information des Verbandsvorstands, wonach die Regulierung der Schäden an den Gewässern über die Elementarschadenversicherung des Verbandes sowie über den Wiederaufbaufonds des Landes abgesichert ist.

Die WVER-Verantwortlichen richten den Blick nach vorne. Verbandsratsvorsitzender Frank Peter Ullrich, Bürgermeister der Stadt Düren, sagt, es sei nun die wichtigste Aufgabe, „einen bestmöglichen Schutz für die Zukunft zu gewähren“.

In der Grafik des Wasserverbands sind die Projekte zum künftigen Hochwasserschutz (HW-Schutz) für den Kreis Düren aufgezeigt. Foto: WVER/Wasserverband Eifel-Rur

Der WVER plant groß. Die Beobachtung und Anpassung der Bewirtschaftung des Rur-Talsperrensystems, das auch in der Verantwortung des Verbands liegt, sei dabei ebenso im Blick wie die Überprüfung der Wirksamkeit vorhandener Hochwasserschutzanlagen (etwa der Deichanlagen an der Unteren Rur).

Reichert listet 35 Projekte im Hochwasserschutz für das Verbandsgebiet auf, 16 Projekte im Gewässerausbau kommen dazu. Rund 93 Millionen Euro sind veranschlagt, 80 Prozent sollen über Fördermittel des Landes kommen. Ein Aspekt, den Reichert mehrfach als Grundlage für die Realisierung betont.

In der Grafik des Wasserverbands sind die Projekte zum künftigen Hochwasserschutz (HW-Schutz) für den Kreis Heinsberg aufgezeigt. Foto: Wasserverband Eifel-Rur/WVER

Den ambitioniertesten Plan verfolgen die Verantwortlichen im Projekt „Hochwasserschutz Vicht“. Es geht um zwei massive Hochwasserrückhaltedämme (bis zu 210 Meter breit) im Bereich der Ortslagen Rott und Mulartshütte mit ergänzenden Maßnahmen in Zweifall, Vicht und Stolberg. 31 Millionen Euro sind alleine dafür aufgerufen. Reichert sagt, „wir haben das auch gegen gewaltige Widerstände durchgesetzt und sind guten Mutes, dass es Ende 2027 umgesetzt ist“.