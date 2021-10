Der große Überblick : Zeitumstellung am 31. Oktober: So gelingt der Wechsel zur Winterzeit

Zeitumstellung am 31. Oktober: So gelingt der Wechsel zur Winterzeit

Aachen Ab Sonntag gilt die Winterzeit. Uns wird eine Stunde geschenkt. Und doch fühlen sich viele Menschen schlapp und müde. Lesen Sie hier alle wichtigen Fakten zum Drehen an der Uhr und wie wir trotzdem gesund, fit und wach bleiben.

Wie gut kennen Sie sich bei der Zeitumstellung aus? Seit wann gibt es diese in Deutschland? Was ist eigentlich mit der Abschaffung? Und welche Uhren stellen sich automatisch um? Das erfahren Sie in diesem Überblick.