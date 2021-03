Sommerzeit 2021 : So schützen Sie sich gut vor Schlafmangel

So schützen Sie sich gut vor Schlafmangel

Kinder können sanft an die neue Zeit gewöhnt werden. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Service Aachen Mit der Zeitumstellung ist die Nacht eine Stunde kürzer. In den Tagen darauf schlafen Kinder und Erwachsene oft schlecht und fühlen sich schlapp. Schlafmediziner erklären, warum der Körper so reagiert und geben Tipps für erholsamen Schlaf.

So lange schlafen, wie wir möchten - das sollten nach Angaben erfahrener Schlafwissenschaftler alle Menschen tun. Doch durch die Zeitumstellung kommt das wichtigste Erholungsprogramm unseres Körpers oft zu kurz. Hier erfahren Sie, wie es dazu kommt und wie Sie trotz der Zeitumstellung munter bleiben.

Wird bei der Sommerzeit die Uhr vor- oder zurückgestellt?

Sommerzeit: Die mitteleuropäische Sommerzeit beginnt am letzten Sonntag im März um 2.00 Uhr MEZ. Die Uhr wird um eine Stunde von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. Damit ist die Nacht eine Stunde kürzer.

Die nächste Sommerzeit beginnt am 28. März 2021.

Winterzeit: Am letzten Sonntag im Oktober beginnt die Winterzeit. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Nacht ist eine Stunde länger und es kann eine Stunde länger geschlafen werden.

Die nächste Winterzeit beginnt am 31. Oktober 2021.

Wie stark bringt die Zeitumstellung unsere Innere Uhr durcheinander?

Besonders im Frühjahr merken wir die Zeitumstellung. Der Biorhythmus kann sich nicht so einfach anpassen. Dafür gibt es wissenschaftliche Anhaltspunkte. Die Krankenkasse DAK etwa hat in einer Langzeitbeobachtung festgestellt, dass in den ersten drei Tagen nach der Zeitumstellung 25 Prozent mehr Patienten mit Herzbeschwerden ins Krankenhaus kamen als im Jahresdurchschnitt.