Fit trotz Zeitumstellung : Der perfekte Plan für besseren Schlaf

Service Aachen Müde wegen der Zeitumstellung? Morgen wird es besser. Denn mit diesem Plan schlafen Sie abends schnell ein und starten morgens voller Energie in den Tag.

Wie Sie negative Folgen der Zeitumstellung vermeiden?

Anleitung am Abend: Schnell und gut Einschlafen

1 Stunde vor dem Schlafen: Damit das Einschlafen leichter fällt, empfiehlt Weeß, die Umgebung etwa eine Stunde vorher langsam herunterzufahren - also das Licht in der Wohnung zu dimmen.

Anleitung am Morgen: Fit in den Tag starten

1. Work-out! Early-Bird-Sportler stehen auch bei der Zeitumstellung zeitig auf. Denn das lohnt sich: Ein lockerer Lauf von 20 bis 30 Minuten am Morgen bei aufgehender Sonne reicht bereits, um sich danach wach und voller Energie zu fühlen. Bewegung kurbelt den Stoffwechsel an. Zusätzlich schüttet der Körper Glückshormone aus, erklärt Daniela Dihsmaier. Wem das Laufen so früh nicht zusagt, kann mit Gymnastik-Übungen den Körper wecken: „Qi Gong und Yoga sind tolle Work-outs, um mit einem positiven Körpergefühl in den Tag zu starten“, erläutert die Sport-Mental-Trainerin.