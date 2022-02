Videosprechstunde „Fit im Alltag“ Teil 2 : So sorgen Sie am Schreibtisch für Bewegung

Videosprechstunde „Fit im Alltag“ Teil 1 : So sitzen Sie richtig am Schreibtisch Falsche Sitzposition, zu wenig Bewegung, schlechte Ausstattung: Home Office in Corona-Zeiten sorgt bei vielen Berufstätigen für Beschwerden. Oft dabei: Nacken-, Schulter- oder Rückenschmerzen. Doch das muss nicht sein. So schaffen Sie einfach Abhilfe!