Zeckenzeit beginnt : So schützen Sie sich gegen Zecken

Viele Menschen machen sich über Zecken und Zeckenvorsorge Gedanken. Experten empfehlen Impfungen gegen die übertragbaren Krankheiten und Vorsicht in der Natur. Foto: Patrick Pleul

Region Vor den blutsaugenden Spinnentieren schützen. Experten geben Tipps und klären über Mythen auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Satorius

Mit dem Frühjahr und den steigenden Temperaturen beginnt auch die Zeckenzeit wieder. Schon bei nur wenigen Plusgraden sind die kleinen Blutsauger aktiv, die unter anderem die Erreger der gefährlichen Krankheiten Borreliose und Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) übertragen können.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin informierte gerade erst im März 2023 in einem Epidemologischen Bulletin darüber, dass "die Mehrzahl (98 Prozent)" der im Jahr 2022 an das RKI übermittelten FSME-Erkrankten "gar nicht oder unzureichend geimpft" war.

Gegen die Frühsommer-Meningoenzephalitis kann man sich nämlich impfen lassen und Borreliose ist sogar medikamentös behandelbar. Vor allem für Menschen, die sich viel in Zeckengebieten aufhalten oder sogar ein einem der aktuell 178 vom RKI in Deutschland ausgewiesenen Risikogebiete leben, ist eine Impfung sicherlich eine gute Idee.

Am besten geht man den Zecken aber natürlich von vornherein ganz aus dem Weg. Das ist gar nicht einmal so schwer, wie man vielleicht meinen könnte. Es ist nämlich ein weitverbreiteter Irrtum, zu glauben, dass sich die kleinen Spinnentieren aus den Bäumen fallen lassen würden. "Zecken sind nicht sehr beweglich, sie klettern auch nicht höher als 1,5 Meter und sind überwiegend im hohen Gras zu finden, so dass man sie hauptsächlich mit den Beinen abstreift, Kinder natürlich auch mit dem Oberkörper", sagt Dr. Christiane Hilger vom Luxembourg Institute of Health in Esch-sur-Alzette. "Wenn man auf den Wegen bleibt und nicht ins hohe Gras oder Unterholz geht, ist das Risiko relativ gering, dass man sich eine Zecke einfängt." Wer dann auch noch festes und geschlossenes Schuhwerk trägt, dessen Schaft auch gerne etwas höher sein darf, der hat eigentlich ganz gut vorgesorgt.

"Helle Kleidung ist zu bevorzugen, da man die Zecken so leicht erkennen kann", sagt die Luxemburger Expertin. "Zecken stechen nicht durch die Kleidung, sie krabbeln umher und suchen sich eine freie Hautstelle, um sich festzusaugen. Es ist also wichtig, sich nach einem Spaziergang gegenseitig abzusuchen." Besonders gerne stechen die zweieinhalb bis fünf Millimeter kleinen schwarz und braunen Spinnentiere (die Nymphen sind sogar nur eineinhalb Millimeter groß) in gutdurchblutete Bereiche, in denen die Haut möglichst dünn und etwas feuchter ist, also u. a. Achseln, Kniekehlen und Ellenbeugen, Leistengegend, Bauchnabel, Hals sowie der Bereich hinter den Ohren. Je eher eine Zecke entdeckt und entfernt wird, desto größer sind auch die Chancen, dass sie keinen Schaden anrichten kann.

"Vor Zecken schützen kann man sich auch mit bestimmten Repellents", weiß Dr. Maria Paulke-Korinek, Leiterin der Abteilung Impfwesen des Österreichischen Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. "Allerdings ist nicht jede Zecke mit FSME infiziert", sagt die Expertin. "Wenn man jedoch von einer infizierten Zecke gestochen wird, wird das Virus gleich zu Beginn des Stichs übertragen, weshalb der Impfschutz so wichtig ist." Bei Borrelien ist das anders. Sie werden nämlich keineswegs sofort übertragen, sondern laut RKI erst nach bis zu zwei Tagen. Wer also die Zecke finden und entfernen kann, bevor sie die Krankheitserreger überträgt, der hat schon einmal gute Karten.

Info Empfehlungen zum Schutz vor Zecken - Wege nicht verlassen. - Nicht durchs höhere Gras streifen. - Möglichst festes, höheres Schuhwerk und helle Kleidung tragen. - Zeckenschutzmittel verwenden. - Impfung gegen FSME ist möglich. - Körper und Kleidung regelmäßig nach Zecken absuchen. - Keine Hausmittel wie Kleber, Nagellack oder Feuerzeug verwenden. - Möglichst spitze Pinzette oder spezielle Zeckenkarte zur Hand nehmen. - Körper der Tiere beim Entfernen nicht quetschen. - Zecken dicht an der Einstichstelle fassen und vorsichtig ziehen. - Abgesammelte Zecken nicht in den Mülleimer oder die Toilette werfen. - Bei Fieber, Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen sowie Wanderröte Arzt aufsuchen.

Doch, was tun, wenn Sie sich schon festgesaugt hat? Auf keinen Fall sollte man den Tieren mit Klebstoff, Nagellack oder gar dem Feuerzeug zu Leibe rücken, raten die Fachleute. Ferner sei es ein Irrtum zu glauben, man müsse die Zecken herausdrehen, denn die Tiere würden keinerlei Gewinde aufweisen. Am besten lassen sich die kleinen Achtbeiner mit einer spitzen Pinzette entfernen oder einer speziellen Zeckenkarte, die einen sich stetig verengenden Schlitz aufweist, mit dessen Hilfe sich die Zecke ziehen lässt. Wichtig ist, darauf zu achten, den Körper nicht zu quetschen und die Zecke so dicht wie möglich an der Einstichstelle zu greifen. Mit ein bisschen Pech verbleibt allerdings ein Teil der Zecke in der Einstichstelle und lässt sich dann auch nicht mehr so leicht entfernen.

"Da Zecken nicht wirklich einen Kopf haben, handelt es sich bei dem, was in der Haut stecken bleiben kann, um die Mundwerkzeuge der Zecke. Sie bestehen aus Chitin und enthalten keine Erreger", erklärt Dr. Dania Richter vom Institut für Geoökologie der Technischen Universität Braunschweig. "In der Haut verbleibende Mundwerkzeuge der Zecke sind eigentlich nicht viel schlimmer als ein Holzsplitter. Sollte sich die Stelle allerdings entzünden, kann es ratsam sein, einen Arzt aufzusuchen. Generell empfiehlt es sich, die Stelle nach der Entfernung der Zecke zu desinfizieren, möglichst auch mehrfach." Manchmal ist nach dem Entfernen der Zecke aber auch eine Hautrötung erkennbar. "Es ist nach einem Zeckenstich normal, dass eine Rötung oder ein kleiner roter Fleck auftritt", beruhigt Dr. Richter. "Wenn aber eine Art Ring entsteht, der im Zentrum verblasst und sich ausbreitet, die sogenannte Wanderröte, sollte ein Arzt aufgesucht werden." Der Arzt sollte ebenfalls konsultiert werden, raten die Experten, wenn sich Fieber, Kopf-, Gelenk- und Muskelschmerzen einstellen.