Infekt : Mehr Kinder betroffen: Das sind Anzeichen für Scharlach

Immer mehr Kinder erkranken an Scharlach: Bei den typischen Symptomen sollte man direkt den Arzt aufsuchen. Foto: dpa-tmn/Benjamin Nolte

Köln Seit letztem Jahr gibt es mehr Scharlach-Fälle in Europa. Wird die Infektion nicht schnell behandelt, kann sie zu schweren Erkrankungen führen. So erkennen Sie Scharlach bei Ihrem Kind.

In Deutschland gab es bis Mitte März 2023 bereits so viele Scharlach-Fälle wie im gesamten letzten Jahr. Scharlach wird durch bestimmte Bakterien - sogenannte Streptokokken - verursacht und ist durch direkten und indirekten Kontakt mit Erreger-haltigen Tröpfchen übertragbar. Besonders Kinder zwischen ein und zwölf Jahren sind von der Erkrankung betroffen.

Symptome im zeitlichen Verlauf

Auch in der Städteregion Aachen grassiert derzeit Scharlach. Das müsste nicht sonderlich besorgniserregend sein, gäbe es nicht ein großes Problem.

Scharlach-Welle in der Region

Rote Zunge, Fieber, Ausschlag : Scharlach-Welle in der Region Auch in der Städteregion Aachen grassiert derzeit Scharlach. Das müsste nicht sonderlich besorgniserregend sein, gäbe es nicht ein großes Problem.

Stunden bis Tage nach der Ansteckung folgt ein feinfleckiger Ausschlag an Rumpf und Hals - insbesondere am Bauch und in der Leistenregion. Solch ein Infekt kann jedoch auch ohne den Ausschlag auftreten, dann spricht man nicht von Scharlach, sondern von einer Streptokokken-Infektion.