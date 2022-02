Studie der Uniklinik Aachen : Die meisten Corona-Toten starben am Virus

Die meisten Corona-Toten starben am Virus

Nur in 14 Prozent der von der Studie untersuchten Fälle war Corona lediglich die Begleiterkrankung (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Eine weitere Analyse bestätigt, dass die meisten erfassten Sterbefälle in Zusammenhang mit Corona in Deutschland auf das Virus selbst zurückzuführen sind.

In 86 Prozent der obduzierten Fälle sei Covid-19 tatsächlich auch die zugrundeliegende Todesursache gewesen, heißt es in einer im Fachmagazin „The Lancet“ publizierten Studie. Nur in 14 Prozent der untersuchten Fälle war Corona lediglich die Begleiterkrankung, wie die Forscher berichten.