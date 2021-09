Grippe 2021 : Ansteckung, Symptome und Unterschiede zu Corona

Berlin Die Influenza - auch „echte“ Grippe genannt - ist eine ernsthafte Viruserkrankung. Hier erfahren Sie mehr über Symptome, Dauer, Behandlung sowie über die Unterschiede zur Erkältung und zu Covid-19.

Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen: die Symptome sind ähnlich, doch die Krankheiten und ihr Verlauf verschieden. Was Sie über die Grippe - auch Influenza genannt - wissen müssen und welche Unterschiede zur Erkältung oder zu Covid-19 bestehen.

Wann gibt es in Deutschland die nächste Grippewelle?

Als Grippesaison bezeichnen Experten den Zeitraum, in dem Influenzaviren hauptsächlich zirkulieren. Tritt die Grippe örtlich und zeitlich gehäuft auf, sprechen Experten von einer Grippewelle. Sie gibt es jedes Jahr in Deutschland - mal mehr oder weniger stark.

In den vergangenen Jahren begann die Grippewelle meist im Januar und drei bis vier Monate gedauert, informiert das Robert-Koch-Institut (RKI). Manchmal könne die Grippewelle auch schon früher einsetzen. Die Schwere der Grippesaison lässt sich nicht genau vorhersagen.

Wie unterscheiden sich die Symptome der Krankheiten?

Eine Unterscheidung von Grippe- und Covid-19-Symptomen ist mitunter schwierig. Insbesondere in einer frühen Phase der Infektion sei die Symptomatik sehr ähnlich, erklärt die Virologin Sandra Ciesek von der Universität Frankfurt. Gerade in diesem Stadium könnten die Symptome ohne einen Test nicht sicher unterschieden werden.

Das zeigt: Trennscharf anhand der Symptome lassen sich jedoch Erkältung, Grippe und Covid-19 nicht unterscheiden. Wer sich nicht sicher ist, sollte im Zweifel neben der AHA-Formel - also Abstand halten, Hygiene beachten, Alltagsmaske tragen - zusätzlich:

Wann sollten Sie bei einer Grippe zum Arzt gehen?

Bei folgenden Anzeigen sollten Sie ihren Hausarzt anrufen, bitte nicht einfach in die Praxis gehen, und mit ihm das weitere Vorgehen besprechen:

Was können Sie bei einer Grippe tun?

„Ansonsten helfen vor allem Ruhe und viel zu trinken. Am besten zieht man sich zurück, damit man niemand anderes ansteckt. Arbeiten ist tabu für Grippekranke“, so die Empfehlung von Salzberger.

Grippe-Kranke liegen oft mindestens eine Woche lang flach. So lange dauert es, bis die schlimmsten Beschwerden nachlassen. Husten und Erschöpfung können Betroffene länger plagen. Eine Erkältung ist hingegen meist innerhalb einer Woche vorbei.

Ist eine „echte“ Grippe lebensgefährlich?

Gesunden Kindern und Erwachsenen kann eine Grippeinfektion in der Regel nichts anhaben. In manchen Fällen kann die Krankheit aber lebensgefährliche Folgen haben oder zu Folgekrankheiten führen. Davon sind vor allem ältere Menschen und chronisch Kranke betroffen, die ein geschwächtes Immunsystem haben.

Grippe und Covid-19: Unterschiede beim Krankheitsverlauf?

Aktuelle Fallzahlen intensivmedizinisch behandelter Covid-19-Patienten und Patentinnen zeichnet das DIVI-Intensivregister auf. Zudem erfasst es seit April 2020 täglich die freien und belegten Behandlungskapazitäten in der Intensivmedizin von etwa 1300 Akut-Krankenhäusern in Deutschland.

Wie werden die Influenza-Viren übertragen?

Übrigens: Überall, wo sich viele Menschen aufhalten, ist das Risiko einer Grippe-Infektion laut Bundesministerium für Gesundheit erhöht - etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen oder Einkaufsstätten.

Wie können Sie eine Übertragung der Grippe verhindern?

Was schützt vor einer Ansteckung mit Grippe?

Oft beginnen Grippewellen - also eine erhöhte Aktivität von Influenzaviren - am Anfang des Jahres. Weil diese Wellen anschließend drei bis vier Monate dauern können, kann laut Salzberger also auch noch eine Impfung im Dezember oder sogar im Januar sinnvoll sein.